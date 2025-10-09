×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Olay öncesinde kameralara böyle yansımışlar

Güncelleme Tarihi:

#Serdar Öktem#Şişli#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 12:09

Türkiye'nin konuştuğu cinayette önemli gelişme yaşandı... Şişli'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisinin bir akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Şişli'de Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahla saldırı yapıldı. Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı.

Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Olay öncesinde kameralara böyle yansımışlar

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Öktem, hayatını kaybetti. Saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy'de ormanda bulundu. Saldırıya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözden KaçmasınAvukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Otopsi raporu tamamlandı, kamera görüntüleri ortaya çıktıAvukat Serdar Öktem' cinayetinde flaş gelişme: Otopsi raporu tamamlandı, kamera görüntüleri ortaya çıktıHaberi görüntüle

Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Olay öncesinde kameralara böyle yansımışlar

İKİ ŞÜPHELİ KAMERADA

Öte yandan polis ekipleri, şüphelilerden ikisinin saldırıdan 2 saat önce bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi. Alışveriş sırasında iki şüpheli marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Olay öncesinde kameralara böyle yansımışlar

Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Olay öncesinde kameralara böyle yansımışlar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serdar Öktem#Şişli#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!