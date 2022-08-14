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Avukat Savaş Ünlü'yü bıçaklayan saldırgan yakalandı

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#Kayseri#Avukat#Kocasinan
Avukat Savaş Ünlüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 16:31

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ara buluculuk görüşmeleri sırasında avukat Savaş Ünlü'yü (42) bıçaklayarak yaralayan Ersoy K. yakalanıp gözaltına alındı.

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Olay, 12 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında Gevhernesibe Mahallesi, Atatürk Bulvarı'ndaki ara buluculuk ofisinde meydana geldi. İddiaya göre kooperatif alacağı görüşmeleri sırasında ara buluculuk yapan avukat Savaş Ünlü ile Ersoy K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Ersoy K., üzerindeki bıçakla Ünlü'yü sol kolundan yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ersoy K.'yi bugün yakalayıp gözaltına alındı. Ersoy K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Avukat Savaş Ünlüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı

 

 

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#Kayseri#Avukat#Kocasinan

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