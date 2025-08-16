Avukat Rezan Epözdemir tutuklanmıştı! Savcının katibinden şok itiraflar 'UYAP ekranından kişisel verileri sorgulatıyordu'

Haberin Devamı

Rüşvet suçundan tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir soruşturması kapsamında ifade veren eski savcı Cengiz Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı. “Aslında gözlerin çevrildiği nokta soruşturmada savcının katibi Kürşat Yılmaz’ın verdiği beyanlardı. Tıpkı beklendiği gibi aslında oldukça dikkat çeken bazı ifadeler kullandı” diyen CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz detayları anlattı;

Cengiz Çallı kimdir öncelikle ondan bahsedelim. Cengiz Çallı 2016 ve 2021 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı örgütlü suçlar soruşturma bürosunda görevli olan bir savcı ve aslında Rezan Epözdemir ‘in rüşvet soruşturmasından tutuklamaya kadar götüren olayda Rezan Epözdemir’le savcı Cengiz Çallı arasında geçen rüşvet çarkı.

Kürşat Yılmaz ifadesinde işte bu süreci anlattı. 2016 ve 2021 yılları arasındaki o dönemi ve sözlerin şununla başladı; O dönemde hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşündüğüm ve garipsedim bir çok olayla karşılaştım. Bunlardan biri olarak Rezan Epözdemir’in müvekkilliğini yaptığı bir otelle ilgili medyada yer alan bir haberle ilgili yetkisizlik bulunmasına rağmen yani Cengiz Çallı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili olmamasına rağmen Rezan Epözdemir’in Cengiz Çallı ile ilişkisi sonrası söz konusu haberlere erişim engeli getirdiğini ifade etti.

Haberin Devamı

"EPÖZDEMİR UYAP EKRANINDAN KİŞİSEL VERİLERİ SORGULATIYORDU"

Sadece bu muydu elbette ki hayır... Cengiz Çallı‘yla Rezan Epözdemir’in arasında yoğun bir görüşme trafiğinin olduğunu söyledi Kürşat Yılmaz. "Rezan Epözdemir’in 4-5 kez bizim büromuzla alakalı bile olmayan olaylarla ilgili Cengiz Çallı‘yı ziyaret ederdi. Hatta bizzat Cengiz Çallı‘nın masasına bilgisayarına oturarak UYAP sistemi üzerinden üçüncü kişilere ait yani bizim yürüttüğümüz soruşturmaların dışında, kendi müvekkilleri ile kendi dosyaları ile ilgili üçüncü kişilere ait kimlik bilgileri, kişisel bilgiler, adres bilgileri gibi bir takım bilgilere ulaştı." şeklinde bir açıklama yaptı.

"SAVCI EPÖZDEMİR'İN DİĞER DOSYALARINA YARDIM EDİYORDU"

Yine avukat Rezan Epözdemir’in Bakırköy'deki dosyaları dışında diğer adliyelerde yer alan dosyaları ile ilgili Cengiz Çallı ile görüşerek süreçlerin, taleplerin, soruşturmaların hızlandırılması için Cengiz Çallı‘dan destek istediğini ve Cengiz Çallı’nın da çeşitli adliyelerdeki savcı ve hakimleri arayarak bu konuyu çözmeye çalıştığını Rezan Epözdemir’in kendi kişisel işlerini halletmeye çalıştığını ifade etti.

Haberin Devamı

Sadece bunlarla sınırlı da değildi. Kürşat Yılmaz ifadesinde Cengiz Çallı‘yla Rezan Epözdemir’in sık sık lüks restoranlarda bir araya geldiklerine şahit olduğunu söyledi. Şöyle bir lüks restoran açılmış oraya gidelim şeklinde kendi aralarında konuşurlardı ikisi beraber İstanbul’un pek çok noktasındaki lüks restoranlara ve tatillere giderlerdi. Tüm bu harcamalarda bizzat avukat Rezan Epözdemir tarafından ödenirdi. Şeklinde birtakım beyanlarda da bulun.

2016 ve 2017 yılları arasında avukat Rezan Epözdemir’in Cengiz Çallı‘yı aradığını ve o dosyadan alakasız bir şekilde başka bir müvekkilinin üzerindeki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için Cengiz Çallı‘dan yardım istediğini, Cengiz Çallı‘nın o dönemde o yasağı kaldıracak yetkili birimlerin hakim ve savcıları ile görüşerek Rezan Epözdemir’in dosyadan konudan tamamen alakasız bir şekilde başka bir müvekkilinin yurt dışına çıkış yasağının bir kararla kaldırıldığını ifade etti.

Haberin Devamı

Katip Yılmaz, ifadesinde ben bu süreçte hiçbir maddi kazanç elde etmedim, o dönemde savcı ne istediyse ben onu yaptım, kime evrak gönderilmesini istediyse onu yaptım. Suç işlemek gibi herhangi bir kastım olmamıştır. Beyanlarında bulundu. Soruşturma derinleşiyor."