×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Avukat Mücahit Birinci, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mücahit Birinci#Soruşturma#İfade
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 12:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bir şüpheli ile cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan avukat Mücahit Birinci, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, 4 Ağustos'ta bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERMİŞTİ

Açıklamada, şüpheli Birinci'nin avukat olması nedeniyle Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebinde bulunulduğu ve bakanlıktan izin verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Birinci'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı kaydedildi.

Gözden KaçmasınAdalet Bakanlığı, Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verdiAdalet Bakanlığı, Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verdiHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİhraç edilecekti istifa ettiİhraç edilecekti istifa ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mücahit Birinci#Soruşturma#İfade

BAKMADAN GEÇME!