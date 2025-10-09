Avukat mahkûmu dolandırırken yakalandı

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında Korkmaz’ın, tutuklu bulunduğu sırada aynı koğuşta kaldığı Ferhat S.’ye, kendisini tahliye ettireceğini söylediği öğrenildi. Şüpheli Serkan Korkmaz’ın tahliye olduktan sonra cezaevinde tahliye sözü verdiği Ferhat S.’nin kardeşleri ile görüşerek onlardan 1 milyon 300 bin lira aldığı ve bu parayı mahkemeye yatırdığına dair sahte evraklar gösterdiği belirlendi.

PARAYI ALDIĞI ESNADA BASKIN

Şüpheli avukatın, icra dosyasına yatıracağı gerekçesiyle 600 bin lira daha istemesi üzerine müştekilerden biri polisle işbirliği yaptı. Parayı elden vereceğini söyleyen müşteki, şüpheli avukatla buluşmak için Anadolu Adliyesi önündeki kafeteryaya çağırdı. Buluşmaya gelen Serkan Korkmaz, parayı aldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz’ın savcılıktaki savunmasında, “Bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım” dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheli Korkmaz, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.