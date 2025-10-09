×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Avukat mahkûmu dolandırırken yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#Avukat#İcra Dosyası
Avukat mahkûmu dolandırırken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 07:00

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanıp serbest bırakılan avukat Serkan Korkmaz hakkında aynı suçtan gelen ihbar üzerine tekrar soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında Korkmaz’ın, tutuklu bulunduğu sırada aynı koğuşta kaldığı Ferhat S.’ye, kendisini tahliye ettireceğini söylediği öğrenildi. Şüpheli Serkan Korkmaz’ın tahliye olduktan sonra cezaevinde tahliye sözü verdiği Ferhat S.’nin kardeşleri ile görüşerek onlardan 1 milyon 300 bin lira aldığı ve bu parayı mahkemeye yatırdığına dair sahte evraklar gösterdiği belirlendi.

PARAYI ALDIĞI ESNADA BASKIN

Şüpheli avukatın, icra dosyasına yatıracağı gerekçesiyle 600 bin lira daha istemesi üzerine müştekilerden biri polisle işbirliği yaptı. Parayı elden vereceğini söyleyen müşteki, şüpheli avukatla buluşmak için Anadolu Adliyesi önündeki kafeteryaya çağırdı. Buluşmaya gelen Serkan Korkmaz, parayı aldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz’ın savcılıktaki savunmasında, “Bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım” dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheli Korkmaz, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.   

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#Avukat#İcra Dosyası

BAKMADAN GEÇME!