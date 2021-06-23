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Sevda SARIKAYA / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.06.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Avukat Kudbettin Kaya cinayeti davasında firari Zindaşti için kırmızı bülten çıkarılacak

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Avukat Kudbettin Kaya cinayeti davasında firari Zindaşti için kırmızı bülten çıkarılacak

İstanbul Bakırköy'de 3 yıl önce avukat Kudbettin Kaya'nın bir restoranda kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili görülen davada 'azmettirici' olduğu iddiasıyla yargılanan firari sanık Naci Şerif Zindaşti hakkında kırmızı bülten çıkartılmasına karar verildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Tınaz Özdemir, ''Silah sesini duyduktan sonra saldırganı gördüm ancak yüzü kapalıydı. Eşkal bilgisi veremem. Beş-altı el silah sesi duydum'' dedi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Selçuk Bülkü ve Ümit Patlamaz ile müşteki Hülya Ceylan ve taraf avukatları katıldı. Firari sanıklardan Hasan Çataltaş'ın yakalandığı ve savunmasının alındığı bildirilen duruşmada, dosyaların birleştirilmesi için yazı yazılan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin birleştirme talebini reddettiği kaydedildi.

"BANA DA BİR KURŞUN İSABET ETTİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tınaz Özdemir, olaydan 1 saat önce cinayetin yaşandığı restorana iş arkadaşlarıyla gittiğini anlatarak, "Şüphelendiğim bir durum olmadı. Aniden silah seslerini duydum. Silah sesini duyunca masanın altına doğru eğildim. Bana da bir kurşun isabet etti. Silah sesini duyduktan sonra saldırganı gördüm ancak yüzü kapalıydı. Eşkal bilgisi veremem. Beş-altı el silah sesi duydum. Ateş edilmeden önce herhangi bir şey duymadım. Saldırgandan başka kimse dikkatimi çekmedi" dedi.

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ZİNDAŞTİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILACAK

Mahkeme heyeti, davanın firari sanığı Naci Şerif Zindaşti hakkında kırmızı bülten çıkartılması yönünde gerekli yazışmaların yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, avukat Kudbeddin Kaya'nın, 21 Ekim 2017'de Bakırköy'deki bir restoranda siyah şapkalı, eldivenli, kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kulağının arkasında isabet eden kurşunla vurularak, hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede, Naci Şerifi Zindaşti ile Orhan Üngan ve İlhan Üngan'ın husumetli oldukları, bu husumet sonucunda Büyükçekmece'de Devrim Öztunç ve Arzu Zindashti'nin öldürüldüğü ifade edilerek, bu olayı gerçekleştiren kişiler ile İlhan Üngan'ın öldürüldüğü bildiriliyor.

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Kudbedin Kaya'nın Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyada Orhan Üngan'ın avukatı olduğu ve bir duruşmada öldürüleceği riskinin olduğuna dair beyanda bulunduğu, bundan 11 gün sonra silahlı saldırıda hayatını kaybettiği kaydedilen iddianamede, sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin kimliği tespit edilemeyen biri kadın, biri erkek iki kişiye cinayeti azmettirdiği, diğer sanıkların da kimlikleri tespit edilemeyen bu kişilere eylemi rahat gerçekleştirmeleri için sahte belgeler hazırladıkları, bu belgelerin de Zindaşti'nin yönlendirilmesiyle verildiği ifade ediliyor.
İddianamede, maktul Kudbedin Kaya'yı öldüren kişilerin profesyonel olduğu, olay yerinden kaçtıktan sonra kıyafetlerini değiştirdikleri, kullandıkları çalıntı ve sahte plakalı aracı terk ettikleri anlatılarak, araç ve içindeki belgelerde yapılan incelemelerde, bazı sanıkların parmak izlerinin bulunduğu, aralarında HTS kayıtları ile olayla ilgili mesajlaşmaların yer aldığı aktarılıyor.

İddianamede, firari sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin "tasarlayarak öldürmeye azmettirme", "resmî belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 8 yıla kadar, diğer 10 sanığın ise, "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı 17 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

 

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