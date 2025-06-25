Avukat komşu, 'hortum' yüzünden genç kıza dehşeti yaşattı! 'Kolum kırılsa meslek hayatımdan olacaktım'

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Olay, 20 Haziran Cuma günü Mavikent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Site bahçesindeki otopark alanının paylaşımından dolayı geçmişte aralarında husumet bulunan iki komşu, bahçedeki hortumun kullanımından dolayı tartıştı. İddiaya göre; E.A.Ö., komşusu Zeynep Özdemir'den kullandığı hortumu bahçede bırakmaması yönünde uyarıda bulundu. İkili arasındaki tartışmanın ardından E.A.Ö.'nün eşi, avukat S.Ö., bahçeye gelerek komşularına saldırdı. Bu sırada Özdemir ailesinin kızları İlahi Özdemir, komşu S.Ö. ile tartıştı. S.Ö., bahçe hortumuyla İlahi Özdemir'in koluna ve başına vurdu. Diğer komşuların müdahalesiyle kavga sona erdi.

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'KOLUM KIRILSAYDI MESLEK HAYATIMA MAL OLACAKTI'

Kavga sonrası Özdemir ailesi, jandarmaya şikayette bulundu. İlahi Özdemir de sağlık kurumuna başvurup, kolundaki doku zedelenmesi ve eziklerin tedavisini yaptırdı. Kolu alçıyla sarılan İlahi Özdemir, darp raporu aldı. İlahi Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Alkollüydü önce babama sonra bana hortum ile saldırdı. Koluma iki defa vurdu. 'Dur, yapma' dememe rağmen iki defa da kafama hortumla vurdu. Kendisi ve oğlu darbetti. Babama oğluyla birkaç defa vurdu. Komşular, babamı bahçeden balkona almasına rağmen yine saldırdı. Babam darbetmedi, küfretti. Onlar bize her şeyi yaptı. Eşinden, kendisinden, oğlundan şikayetçi oldum. Pilotaj eğitimi alıyorum. Kolum kırılsaydı meslek hayatıma mal olacaktı."

'SON UYARIM DİYEREK TEHDİT ETTİ'

Levent Özdemir ise "3 yıl önce mülkümdeki araziye evimi yaparken S.Ö. ile eşi inşaatımın arkasına otomobil park edeceklerini söyledi. Ben de sorun olmayacağını söyledim. Arazimden araç park yeri verdim. S.Ö. ve eşi tahrikte bulundu. Prag'da eğitim alan kızım evimizdeydi. E.A.Ö. daha önce yaşanan olayları bahane ederek çocuklarımızın top oynadığı, evimizin önündeki alandan balkonumuza geldi. Eşimi, 'Zeynep hortum bir daha burada olmayacak. Bu sana son uyarım' diyerek tehdit etti.

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Mutfaktan çıktım, 'Sen neden böyle konuşuyorsun. Ben senle bu konuda anlaşamıyorum. Eşinle konuşayım. Olmazsa baban ile konuşayım' dedi. Evimin yanından ayrılırken, 'Senin başına iş açacağım' diye tehdit etti. S.Ö., 'İn aşağıya, ben avukatım. Müvekkillerimin kim olduğumu bilir misin? Seni yok ederim' sözleriyle tehdit etti. Saldırıda bulundu. Bahçe sulama hortumu ile kızımın koluna ve kafasına vurdu. Avukat kimliğini kullanarak yaptığı terbiyesizliklerin acısını başka insanlara da yaşatmamak adına olayı adli makamlara taşıdım" dedi.

S.Ö. ise komşular arasında yaşanmış küçük bir olay olduğunu ve konuşulmaması gerektiğini belirtti.

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