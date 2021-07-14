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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)
Haber Giriş: 14.07.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Avukat Gizem Saraçoğlu'na gözyaşlarıyla veda.... 'Üzüntümüz tarifsiz'

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Avukat Gizem Saraçoğlu'na gözyaşlarıyla veda.... 'Üzüntümüz tarifsiz'

Kastamonu'da evinde yaşamına son veren avukat Gizem Saraçoğlu (25) için adliye önünde tören düzenlendi. "Ben artık dayanamıyorum. Annemi çok seviyorum" yazılı not bıraktığı ortaya çıkan Saraçoğlu'nun cenazesinde gözyaşları sel oldu. Baro Başkanı Özgür Demir, "Hayatta tarif edilemeyen acılar vardır. Güler yüzlü arkadaşımızı kaybettik. Üzüntümüz tarifsiz" dedi.

Kastamonu Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatı Gizem Saraçoğlu, dün öğle saatlerinde girdiği duruşmanın ardından  annesi Avniye Saraçoğlu ile beraber yaşadığı evine gitti. Banyoya giren Gizem Saraçoğlu, uzun süre çıkmayınca annesi içeriye girdi. Gizem Saraçoğlu'nun yaşamına son verdiğini gören annesi komşularından yardım istedi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gizem Saraçoğlu'nun öldüğü belirlendi. Saraçağlu'nun cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından bugün Araç ilçesinde toprağa verildi.

Avukat Saraçoğlu'nun ölmeden önce not bıraktığı ortaya çıktı. Polisin evde bulduğu notta Saraçoğlu'nun "Ben artık dayanamıyorum. Annemi çok seviyorum" yazdığı öğrenildi.

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ADLİYEDE TÖREN

Öte yandan Kastamonu Adliyesi'nde Saraçoğlu için gıyabi tören düzenlendi. Törene Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Keskin, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir ve meslektaşları katıldı.

Avukat Gizem Saraçoğluna gözyaşlarıyla veda.... Üzüntümüz tarifsiz
Baro Başkanı Özgür Demir, "Hayatta tarif edilemeyen acılar vardır. Bu da onlardan biri. Aramıza dahil olduğu 2 yıllık dönemde son derece tüm meslektaşlarımızla iyi ilişkiler geliştiren bir arkadaşımızdı. Güler yüzlü arkadaşımızı kaybettik. Üzüntümüz tarifsiz" dedi.

Avukat Gizem Saraçoğluna gözyaşlarıyla veda.... Üzüntümüz tarifsiz

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan da "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Avukat Hanım gencecik bir meslektaşımızdı. Allah ailesine sabır versin" ifadesini kullandı.

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