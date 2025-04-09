Avukat Fırat Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fırat Epözdemir hakkında yapılan tespitler ve aramalarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde “Başkan eş başkan iletişim2" isimli Excel dosyası içerisinde şüphelinin Bağcılar'da HDK içerisinde Bağcılar başkanı olduğuna dair iletişim bilgilerinin bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Fırat Epözdemir’in ‘Diren Cizre' isimli WhatsApp grubuna üye olduğu, gruptaki yazışma içeriklerinde şüphelilerin 11 Eylül 2015 günü Atatürk Havalimanı üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne karşı güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların olduğu Cizre ilçesine gideceklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir hakkında “terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 yıla kadar hapsi istendi.