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Avukat Esra Yılmaz isyan etti: Bunaldım artık! İsmime Eyşan'ı da ekleteceğim

#Erzurum#Esra Yılmaz#Avukat
Avukat Esra Yılmaz isyan etti: Bunaldım artık İsmime Eyşanı da ekleteceğim

Erzurum'da 16 yıldır avukatlık ile arabuluculuk yapan Esra Yılmaz, internet üzerinden sipariş ettiği ürünleri kargodan teslim almayan kişilerin, kendisinin ismiyle dolandırıldığını ve mağdurlar tarafından sürekli aranması nedeniyle ismini değiştirmeyi düşündüğünü belirtti. Avukat Yılmaz, "Kendini avukat, arabulucu, uzlaştırmacı olarak tanıtıyor. Aradıklarında iptal edilen kargo nedeniyle kendilerinin sorumlu tutulacağını, eğer kargoyu almazlarsa haklarında icra takibi ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişler. Vatandaşlar beni aradığında şahsın kendilerini hakaret ettiğini söylüyor. Bunaldım artık, günde en az 5-6 kişi beni arıyor. Bunun üzerine ben de çok fazla kullanılmayan Eyşan ismini ismime ekletmeyi düşünüyorum" dedi.

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Avukat Yılmaz, AA muhabirine, adının kullanılması nedeniyle mağdurların kendisini aradığını söyledi.

Vatandaşları arayan kişilerin kargo firmasının avukatı olarak kendini tanıttığını ifade eden Yılmaz, "Kargo firmasının avukatı olduğunu söyleyen kişi adının Esra Yılmaz olduğunu söylüyor. Kendini avukat, arabulucu, uzlaştırmacı olarak tanıtıyor. Aradıklarında iptal edilen kargo nedeniyle kendilerinin sorumlu tutulacağını, eğer kargoyu almazlarsa haklarında icra takibi ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişler." dedi.

Yılmaz, bu olayın ardından mağdurların kendisini aradığını belirterek, savcılığa suç duyusunda bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Esra Yılmaz adında Türkiye genelinde 20 den fazla avukatın bulunduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bu isimde Erzurum'da bir meslektaşım ve stajyer arkadaşım var. İki arabulucu var birisi de benim. Şahıs sürekli avukatım, arabulucuyum, uzlaştırmacıyım diye değiştiriyor. Vatandaşlar beni aradığında şahsın kendilerini hakaret ettiğini söylüyor. Bunaldım artık, günde en az 5-6 kişi beni arıyor. Bunun üzerine ben de çok fazla kullanılmayan Eyşan ismini ismime ekletmeyi düşünüyorum. Henüz bununla ilgili bir dava açmadık ama yakın zamanda onu da açmayı düşünüyorum. Mahkemenin takdirindedir ama ben ayırıcı bir isim olmasını istiyorum. Kendini avukat, polis, arabulucu, savcı olarak tanıtan kişilere insanlar itibar etmesin."

Avukat Esra Yılmaz isyan etti: Bunaldım artık İsmime Eyşanı da ekleteceğim

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İSTEDİKLERİ ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HALİNDE İCRA TAKİBİ YALANIYLA KORKUTUYORLAR

Kargo sahiplerini arayan dolandırıcıların, istedikleri ücretin ödenmemesi halinde icra takibiyle karşılaşacakları yalanıyla müşterilerin gözünü korkutmaya çalıştığını aktaran Yılmaz, insanların bu tür durumlardan korktuğunu söyledi.

Konuyla ilgili iki kişinin tespit edildiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Biri yabancı uyruklu muhtemelen Türkiye'de bir hat çıkarmış gitmiş, bulunsa bile nerede olduğu belli değil. Bu kişi paravan olarak kendini savunamayacak durumda olanları kullandığını, onların üzerinden hat çıkardığını düşünüyorum. Adalete güvenimizi sonsuz, bu kişilerin bulunacağına inanıyorum. Çete olduklarını düşünüyorum. Kargoyu teslim almadığını bilen bir şahıs var muhtemelen o kargo firmasının bir çalışanı ya da ayrılmış bir kişisi. Teslim edilmemiş bir kargo listesi var bunların bir şebeke olduğunu düşünüyorum. Bu sadece Erzurum'da değil, Konya, İstanbul, Mersin'de rasgele kargosunu kim iptal ettirmişse o listeyi ele geçirip tehdit ediyorlar."

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#Erzurum#Esra Yılmaz#Avukat

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