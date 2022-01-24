Avukat Dilara Yıldız'ı eski nişanlısı Oktay Dönmez öldürmüştü! Cinayetin görüntüleri çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gittiGözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gitti#Fatma Girik
New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planıNew York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı#ABD
Trabzonspor mağlubiyetinin faturasını onlara kesti Affedilmeyecek...Trabzonspor mağlubiyetinin faturasını onlara kesti! "Affedilmeyecek..."#Galatasaray
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Efsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybettiEfsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti#Fatma Girik
Sağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YILSağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YIL#Sağlıkta Şiddet
Uçurumda metrelerce sürüklendiler 3 günlük kâbus...Uçurumda metrelerce sürüklendiler! 3 günlük kâbus...#Artvin
Kritik gün çarşamba... 2018den beri ilk kez Dev bankadan flaş tahminKritik gün çarşamba... 2018'den beri ilk kez! Dev bankadan flaş tahmin#Goldman Sachs
İmaj düzeltmek için TikTokçu kiraladılarİmaj düzeltmek için TikTok'çu kiraladılar! #Çin
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
Tesladan Türkiye hamlesiTesla'dan Türkiye hamlesi#Tesla
Genç avukatı eski nişanlısı öldürmüştü Kan donduran görüntü...Genç avukatı eski nişanlısı öldürmüştü! Kan donduran görüntü...#Dilara Yıldız
Ersun Yanala beklenmedik teklif Milli takım...Ersun Yanal'a beklenmedik teklif! Milli takım...#Ersun Yanal
Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldıkTamer Karadağlı kaza yaptı! 'Yağan kardan biz de nasibimizi aldık'#Neslihan Atagül
Boğazda sessiz nikahBoğaz'da sessiz nikah!#Nevzat Aydın
HABERLERGündem Haberleri

Avukat Dilara Yıldız'ı eski nişanlısı Oktay Dönmez öldürmüştü! Cinayetin görüntüleri çıktı

#Dilara Yıldız#Oktay Dönmez#Tuzla
Avukat Dilara Yıldızı eski nişanlısı Oktay Dönmez öldürmüştü Cinayetin görüntüleri çıktı

İstanbul Tuzla’da avukat Dilara Yıldız (29), eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından restoranda tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cinayet anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının endişeli olduğu, şüphelinin bir anda yere doğru ittiği Yıldız’a peş peşe ateş ettiği, polis ekiplerini görünce yere yatarak teslim olduğu yer alıyor.

Haberin Devamı

Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez (29), “tasarlayarak öldürme”, “silahla yağmaya teşebbüs”, “silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CİNAYET ANI KAMERADA

Korkunç cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir restoranda Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor. Yıldız’ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez’in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız’ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı, Dönmez’in Yıldız’ı yere doğru ittiği, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ettiği görülüyor.

Haberin Devamı

Avukat Dilara Yıldızı eski nişanlısı Oktay Dönmez öldürmüştü Cinayetin görüntüleri çıktı

Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez’in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.

Avukat Dilara Yıldızı eski nişanlısı Oktay Dönmez öldürmüştü Cinayetin görüntüleri çıktı

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Dönmez, “tasarlayarak öldürme”, “silahla yağmaya teşebbüs”, “silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanmıştı.

Avukat Dilara Yıldızı eski nişanlısı Oktay Dönmez öldürmüştü Cinayetin görüntüleri çıktı

Şüpheli sorgusunda, olaydan 1 yıl önce avukat ararken tanıştıklarını ve aralarında duygusal yakınlık olduğunu söyleyerek, “Nişanlandık. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Olay günü mekana gittiğimizde mafya kılıklı 2 adam yanımıza geldi. Bu adamların silahlı olduğunu düşündüm. Karşımda oturan genç adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum. O anda Dilara panikledi, ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım” demişti.

Haberin Devamı

Şüpheli Oktay Dönmez’in genç kadına tehdit mesajları attığı, cinayetten 10 gün önce çilingire kapıyı açtırarak Dilara Yıldız’ın evine girdiği ve 10 gün boyunca Yıldız’ın eve gelmesini beklediği ortaya çıkmıştı.

Avukat Dilara Yıldızı eski nişanlısı Oktay Dönmez öldürmüştü Cinayetin görüntüleri çıktı

Gözden Kaçmasın

Avukat Dilara Yıldız cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı... Eski nişanlısı Oktay Dönmezin ifadesi kan dondurduAvukat Dilara Yıldız cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı... Eski nişanlısı Oktay Dönmez'in ifadesi kan dondurduHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Öldürülen avukat Dilara Yıldızın annesi: Acım ve öfkem çok büyükÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın annesi: Acım ve öfkem çok büyükHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşları sel olduAvukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşları sel olduHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilara Yıldız#Oktay Dönmez#Tuzla

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe