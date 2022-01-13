Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşları sel oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi Putin çileden çıktı... Artık çizgiyi aştınızUzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi! Putin çileden çıktı... 'Artık çizgiyi aştınız'#ABD
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Dünyada ilk oldu... Esad rejiminin işkenceci albayına müebbet hapisDünyada ilk oldu... Esad rejiminin işkenceci albayına müebbet hapis! #Suriye
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Dünyanın kara kutusu göründü... İşte insanlığın son umuduDünyanın 'kara kutusu' göründü... İşte insanlığın son umudu #Dünya
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
İkinci el araç alacaklar dikkat Birçok kişi kontrol etmiyor... Büyük tehlikeİkinci el araç alacaklar dikkat! Birçok kişi kontrol etmiyor... Büyük tehlike#Hava Yastığı
Ve İstanbula geliyor Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...Ve İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...#Paola Egonu
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
Hesaplar değişti... Bugün doğan çocuklar 5 yıl önce ölecekHesaplar değişti... Bugün doğan çocuklar 5 yıl önce ölecek!#İngiltere
‘Nankör insanı hepten sileceksin’ Eski sevgilisini mi hedef aldı‘Nankör insanı hepten sileceksin’ Eski sevgilisini mi hedef aldı?#İbrahim Tatlıses
İngilterede ilk röportaj Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...İngiltere'de ilk röportaj! 'Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...'#Acun Ilıcalı
Dünya Altın Konseyinden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...Dünya Altın Konseyi'nden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...#Altın Fiyatları
HABERLERGündem Haberleri

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşları sel oldu

#Dilara Yıldız#Samsun#Cenaze
Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşları sel oldu

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız, memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Elvan Akyel, “Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli” dedi.

Haberin Devamı

İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü. Avukat Dilara Yıldız’ın cenazesi dün İstanbul’da yapılan törenin ardından bugün Samsun’un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesindeki evine getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından Avukat Yıldız’ın cenazesi, Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu’na getirildi. Yıldız’ın 2015 yılında eniştesini öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan babası Ali Yıldız da cenazeye tutuklu bulunduğu ceza evinden jandarma eşliğinde geldi.

Gözden Kaçmasın

Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü... Caninin ifadesi ortaya çıktıAvukat Dilara Yıldız eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü... Caninin ifadesi ortaya çıktıHaberi Görüntüle

 

ANNE AKYEL: BENİM ŞU ANKİ ÖFKEM ACIMDAN DAHA BÜYÜK

Cenazede taziyeleri kabul eden anne Elvan Akyel, “Katil 15 gün önceden güvenlik bulunan siteye çilingir çağırarak, eve girmiş. 15 gün boyunca kızımın gelmesini beklemiş. Benim şu anki öfkem acımdan daha büyük. Benim çocuğum bir hiç uğruna öldürüldü. Ben de yaşamıyormuş gibiyim şu anda. Katil de ölmeli ama öyle idamla filan değil, acı çekerek ölmeli. Çocuğum yılbaşından beri Samsun’da kalıyordu. Çocuğumun evine girip rahat bir şekilde yaşamış ve kızımın gelmesini beklemiş” dedi.

Haberin Devamı

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşları sel oldu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ise, “Bir meslektaşımızı bu sefer bir kadın cinayetiyle kaybettik. Acımız çok büyük. Baro başkanlarımız ve avukatlarımızla birlikte vazifemizi yerine getirmek istiyoruz. Türkiye’de kadın cinayetleri son bulana kadar bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Meslektaşımız bu şiddet sarmalından kurtulmak için aylarca mücadele vermiş ancak ve her türlü yöntemi denemesine rağmen yaşanan bu olayla birlikte aslında sistemin en başından itibaren sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem camiamız hem de Türkiye’de kadına yönelik şiddetin görünmesi açısından çok acı bir olaydır. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşları sel oldu

Haberin Devamı

Avukat Dilara Yıldız’ın cenazesi Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, aile yakınları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşları sel oldu

Gözden Kaçmasın

Eski nişanlısı canice öldürmüştü Avukat Dilara Yıldız için acı törenEski nişanlısı canice öldürmüştü! Avukat Dilara Yıldız için acı törenHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilara Yıldız#Samsun#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler