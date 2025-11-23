Avukat dehÅŸet saÃ§tÄ±: Otel sahibi baba ile oÄŸlunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

×
Avukat dehşet saçtı: Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü

Van'da bir otelde Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmada avukat B.K., otel sahibi baba ile oÄŸlunu silahla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.Â 

Olay, saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°pekyolu ilÃ§esi BahÃ§Ä±van Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otele geldiÄŸi belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasÄ±nda, bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oÄŸlunu vurdu. Ä°hbarla bÃ¶lgeye ekipler gÃ¶nderildi. Baba ile oÄŸlunun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlenirken, avukat B.K. ile yanÄ±ndaki aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. CansÄ±z bedenler otopsi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, olay ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

