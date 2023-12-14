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Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın odasında fotoğraf çektirdiği savcının görev yeri değiştirildi

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#Buket Nurşah Tekışık#Avukat#Savcı
Avukat Buket Nurşah Tekışıkın odasında fotoğraf çektirdiği savcının görev yeri değiştirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 13:11

İstanbul Adalet Sarayı'nda avukat Buket Nurşah Tekışık'ın çektirdiği odanın sahibi olan savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fotoğrafların tepki çekmesi üzerine sorulan soruya savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Savcı hakkında tutanak düzenlenerek Hakimler ve Savcılar Kuruluna işlem yapması için gönderildiği ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. Avukat yönünden ise Barolar Birliği'ne disiplin açısından soruşturulması için dosya gönderildi.

Öte yandan İstanbul Barosu tarafından da avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

Avukat Buket Nurşah Tekışıkın odasında fotoğraf çektirdiği savcının görev yeri değiştirildi

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#Buket Nurşah Tekışık#Avukat#Savcı

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