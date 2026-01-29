×
Avukat, 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Uyuşturucu#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 10:33

Konya'da, avukat Sefa S. ve nargile tütünü satan arkadaşı Müfit İ., YHT Garı’nda valize 2 parça halinde gizlenmiş 1 kilo esrarla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerden Sefa S.'nin daha önce FETÖ'den mahkum olduğu bilgisine ulaşıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Sefa S.’nin İstanbul’dan kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Konya Barosu’na kayıtlı avukat Sefa S. ile nargile tütünü satan arkadaşı Müfit İ.’yi, YHT Garı'nda yakaladı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Yapılan aramada Sefa S.'ye ait valize 2 parça halinde gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden Sefa S., ilk ifadesinde uyuşturucuyu arkadaşıyla ortak aldıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

FETÖ'DEN MAHKUM OLMUŞ

Öte yandan Sefa S.'nin, daha önce Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ üyeliğinden yargılanıp, ceza aldığı ve cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı öğrenildi.

