Avşar Film’in sahibine 42 yıllık eşinden ihanet davası

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İddiaya göre Hüsniye Avşar, düğünde takılan 2 metrelik altınını, bileziklerini ve diğer altınlarını satarak eşinin Renk Sineması’nı işletmesini sağladı. Hüsniye Avşar’ın kişisel malvarlığı olan altın takılarını, sermaye yaparak kazandığı paralar ile ekonomik durumunu düzelten Şükrü Avşar, eşine verdiği sözü yerine getirmeyerek aldığı altınları geri vermedi ve eşine herhangi bir kazandırmada bulunmadı.

‘TÜM SERVETİNİ SEVGİLİLERİNE HARCIYOR’

Şükrü Avşar’ın müvekkilinden aldığı tüm sermaye ile kurduğu işten kazandığı tüm servetini sevgilileri ve kurduğu gayri resmi birlikteliklerine harcadığını dava dilekçesinde anlatan Hüsniye Avşar’ın avukatı Levent Karakoç, “Şükrü Avşar, müvekkilimi defalarca aldatarak ‘zina’ eyleminde bulunmuştur. Müvekkil için evlilik birliğini sürdürmek mümkün değildir. Şükrü Avşar’ın malvarlığı değerlerini, müvekkilin haklarına kavuşmasını engellemek amacıyla danışıklı olarak başkalarına devretme ihtimali vardır. Şükrü Avşar’ın malvarlığı değerlerini 3. kişilere devretmesini engellemek amacıyla sahibi olduğu Avşar Film’e, tüm taşınmazlarına, araçlarına ve banka hesaplarına tedbir konulmasını istiyoruz. Vergi rekortmenleri listesinde yer alan Şükrü Avşar’ın tüm malvarlığı ve gelirlerinin tespitini istiyoruz. Şimdilik 1 milyon 200 bin lira katkı payı alacağımızın da kendisinden tahsilini talep ediyoruz” dedi.