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Avşa’daki yazlıklara girip zarar verenler 2 çocuk çıktı

#Balıkesir#Avşa#Hırsızlık

BALIKESİR’in Marmara ilçesine bağlı olan Avşa Adası’nda, cam ve kapısını kırarak girdikleri yazlık evlerde bulunan, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve motosiklet gibi eşyaları parçalayıp, yatak ve oturma odasındaki eşyaları dağıtan şüphelilerin B.Y. (10) ile M.Z. (12) isimli 2 çocuk olduğu tespit edildi. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “‘Bunları niye yaptınız’ dediğimiz zaman, onlar da ne olduğunu bilmiyorlar. Biz de çocukluk diyeceğiz” dedi.

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Olay geçen hafta Avşa Adası’ndaki Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. 3 bin olan nüfusu yaz aylarında 250 bin kişiye çıkan adadaki müstakil yazlık evlere, camı ve kapısını kırarak giren şüpheliler, evlerde bulunan, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve motosiklet gibi eşyaları parçaladılar, yatak ve oturma odasındaki eşyaları dağıttılar. Şüpheliler, tabak, bardak gibi mutfak eşyalarını da kırarken, ev sahipleri gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.

Avşa’daki yazlıklara girip zarar verenler 2 çocuk çıktı

Ada halkını tedirgin eden olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, kamera görüntüleri ve olay yeri incelemesinden şüphelilerin, B.Y. ve M.Z. isimli 2 çocuk olduğunu tespit etti.
Avşa’daki yazlıklara girip zarar verenler 2 çocuk çıktı

Yakalanan çocuklar, gerekli uyarıların ardından ailelerine teslim edilirken, 6 eve girilip, zarar verildiğini belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, şunları söyledi:

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“Avşa adamızda 6 tane eve girilmiş olup, bu evlerin içerisindeki tabak, çanak, televizyonu, buzdolabına hasar verilmiş. Bunu da yapan kişileri emniyet güçlerimiz yakaladı.

Avşa’daki yazlıklara girip zarar verenler 2 çocuk çıktı

Maalesef yaşları küçük olan, 2 çocuk tarafından yapıldığı tespit edildi. Çocuklar da suçlarını itiraf ettiler. Zaten kamera kayıtlarında da çıktı. Toplam 6 eve girildi. Adada yaşıyoruz, en sıkıntılı zamanlardayız. Sezona hazırlık yapıyoruz. Tabii ki tasvip edilen bir olay değil. Biri 10 yaşında, biri 12 yaşında iki çocuk ne yapacaksın şimdi bunlara?
Avşa’daki yazlıklara girip zarar verenler 2 çocuk çıktı

Ailelerine teslim edildiler, gerekli ikazlar yapıldı. Evleri talan etmişler, kırmışlar dökmüşler, yazılar yazmışlar. ‘Bunları niye yaptınız?’ dediğimiz zaman, onlar da ne olduğunu bilmiyorlar. Biz de çocukluk diyeceğiz.“
Avşa’daki yazlıklara girip zarar verenler 2 çocuk çıktı

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#Balıkesir#Avşa#Hırsızlık

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