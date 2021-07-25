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Gündem
Emir YILDIZ/MARMARA (Balıkesir), (DHA)-
Haber Giriş: 25.07.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu!

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Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu!

Kurban Bayramı tatilinde 5 bin olan nüfusu yaklaşık 75 bine çıkan Avşa Adası’nda, tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı.

Yerli turistlerin tercih ettiği Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Adanın 5 bin olan nüfusu, bayram tatilinde 75 bine kadar çıktı.

İSKELEDEKİ YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

Otel ve pansiyonlar tamamen dolunca bazı tatilciler sahil kenarlarında çadır kurup konakladı. Bayram tatilinin son gününde tatilciler dönüşe geçti. İDO adaya ek seferler düzenlerken, iskeledeki yoğunluk dikkat çekti.

Avşa Adasında bayram dönüşü yoğunluğu

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