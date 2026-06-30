Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'de! Termometreler 40 dereceyi gösterecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 Haziran 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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PROF. DR. ŞEN'DEN SICAK HAVA DALGASI UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, "Avrupa artık kurtuldu o sıcaklardan. Çünkü gönderdi Kuzey Avrupa'ya oradan doğruda bize doğru geldi. Aydın, Manisa, Denizli bu sıcak hava dalgasında önemli. 40 dereceye varacak. Güneydoğu Anadolu bölgesini saymıyorum. 40 dereceyi geçti orada. Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Mardin'de 40 dereceyi geçti sıcaklıklar. Bu aşırı sıcaklar büyükşehirlerde önem kazanıyor. Edirne'de 38-39 dereceye çıktı sıcaklık. İstanbul'da 35 dereceye kadar çıktı. İstanbul dahil olmak üzere sıcak hava dalgası devam edecek İstanbul dahil olmak üzere. Ama diğer şehirlerimizde sıcak hava dalgası biraz daha hissedilir vaziyette. Mesela Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Manisa, Muğla, İzmir ve bu bölgelerde daha yüksek sıcaklıklar var." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şen, sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Prof. Dr. Şen, yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bol sıvı tüketilmesi, doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması ve zorunlu olmadıkça 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını önerdi.

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İŞTE 30 HAZİRAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

📆30 Haziran 2026 Salı

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50… pic.twitter.com/ukjavm3HsP — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 30, 2026

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 27°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Az bulutlu

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DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.