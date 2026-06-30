Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'de! Termometreler 40 dereceyi gösterecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 30 Haziran 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
PROF. DR. ŞEN'DEN SICAK HAVA DALGASI UYARISI
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, "Avrupa artık kurtuldu o sıcaklardan. Çünkü gönderdi Kuzey Avrupa'ya oradan doğruda bize doğru geldi. Aydın, Manisa, Denizli bu sıcak hava dalgasında önemli. 40 dereceye varacak. Güneydoğu Anadolu bölgesini saymıyorum. 40 dereceyi geçti orada. Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Mardin'de 40 dereceyi geçti sıcaklıklar. Bu aşırı sıcaklar büyükşehirlerde önem kazanıyor. Edirne'de 38-39 dereceye çıktı sıcaklık. İstanbul'da 35 dereceye kadar çıktı. İstanbul dahil olmak üzere sıcak hava dalgası devam edecek İstanbul dahil olmak üzere. Ama diğer şehirlerimizde sıcak hava dalgası biraz daha hissedilir vaziyette. Mesela Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Manisa, Muğla, İzmir ve bu bölgelerde daha yüksek sıcaklıklar var." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Şen, sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Prof. Dr. Şen, yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar ve açık alanda çalışanların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bol sıvı tüketilmesi, doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması ve zorunlu olmadıkça 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını önerdi.
İŞTE 30 HAZİRAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
📆30 Haziran 2026 Salı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 30, 2026
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50… pic.twitter.com/ukjavm3HsP
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BARTIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.