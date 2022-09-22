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'Avrupa'ya gönderiyorlar' söylentisi izdihama neden oldu! Sığınmacılar akın etti

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#Sığınmacı#Malatya#Hukuk
Avrupaya gönderiyorlar söylentisi izdihama neden oldu Sığınmacılar akın etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 10:27

Malatya’da bir hukuk firması için, başvuruda bulunan yabancı uyrukluları "Avrupa’ya gönderdiği" yalanı sosyal medya üzerinde kısa sürede yayılınca ortalık karıştı. Yüzlerce sığınmacı, iş merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bazı sosyal medya mecralarında yabancı uyrukluların Buhara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hukuk bürosuna başvuruda bulunması halinde "Avrupa’ya gönderileceği" paylaşımı, yabancı uyruklu kişiler arasında kısa sürede yayıldı.

Avrupaya gönderiyorlar söylentisi izdihama neden oldu Sığınmacılar akın etti

İddiayı duyanların koşarak geldiği iş merkezi önünde metrelerce kuyruk oluşurken, gerçek ise polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı. Firma yetkilileri ile görüşen ekipler iddianın bir yalandan ibaret olduğunu belirlerken, gerçeği tercümanlar aracılığıyla öğrenen yüzlerce mülteci, polis ekiplerinin kontrolünde evlerine dağıldı.

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Avrupaya gönderiyorlar söylentisi izdihama neden oldu Sığınmacılar akın etti

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#Sığınmacı#Malatya#Hukuk

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