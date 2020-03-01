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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 14:54,Son Güncelleme:/

‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ diyen göçmen kaçakçısı yakalandı

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Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek ‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ diyen Özcan K. Edirne’de yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K.'yi Enez ilçesinde gözaltına aldı. Özcan K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

KENDİSİNİ "GÖÇMEN KAÇAKÇISI" OLARAK TANITMIŞTI

Özcan K. paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı. Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K. 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.

"Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" diyen Özcan K. göçmenleri kişi başı 500-600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini anlatmıştı.

 

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