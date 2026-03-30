×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Avrupa'nın Pablo Escobar'ı Baybaşinlere operasyon: Sistem çökertildi, mallarına el konuldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 13:06

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Avrupa Polis Ofisi işbirliğiyle 'Baybaşin' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda örgütün Diyarbakır'daki şirket paylarına ve Aydın'daki taşınmazlarına, araçlarına, banka hesaplarına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) işbirliğiyle düzenlenen uluslararası operasyonda, "Baybaşin" suç örgütüne mensup 9 zanlının mal varlıklarına el konuldu.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Europol işbirliğiyle İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri, "Baybaşin" adıyla bilinen suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), örgüt elebaşı H.F.B. ve yöneticisi Ç.D'nin, sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır'da bulunan iki şirket ve Aydın'daki gayrimenkul üzerinden akladığını tespit etti.

Haberin Devamı
9 ŞÜPHELİNİN MALLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, yurt dışında gözaltına alınan 9 şüphelinin Diyarbakır'da bulunan şirket paylarına, Aydın'daki tüm taşınmazlarına, araçlarına, banka hesaplarına ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdindeki hak ile alacaklarına el konuldu.

Suç ve suçluyla mücadelenin sadece sınırlar içinde değil uluslararası alanda da aynı kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan kaynaklar, hiçbir suç odağına alan bırakılmayacağını, suçluların nerede olursa olsun izinin sürülerek etkisiz hale getirileceğini aktardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!