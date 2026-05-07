Avrupa’nın ‘En özverili’ öğretmeni

Haberin Devamı

Ordu’daki Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan 21 yıllık İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Bölge Birincisi seçildi. Jüri, Muhammet Aydın’ı en zorlu koşullarda bile dezavantajlı çocuklara eğitim vermeye, onları desteklemeye ve onlara ilham vermeye devam etmesi nedeniyle bu ödüle layık gördü.

Gözden Kaçmasın Süper hücre fırtınasının zararını sigorta karşılar mı Haberi görüntüle

‘HER ÇOCUK KALİTELİ EĞİTİMİ HAK EDİYOR’

Muhammet Aydın, ödülle ilgili olarak şunları söyledi: “Babama olan vefa borcumu ödemek ve onun yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için öğretmen oldum. Babam yoksulluk nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalmıştı ama bana eğitimin hayatları değiştirme gücünü öğretti. Afet bölgelerinde, mülteci kamplarında veya duvarları olmayan sınıflarda; en zor anlarda bile her çocuğun kaliteli bir eğitimi hak ettiğine inanıyorum. Bunun için de çalıştım, birçok öğrencinin hayatına dokundum, projeler geliştirdim. Cambridge Dedicated Teacher Awards ile şu an Avrupa’da kıta biricisiyim.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın MHP Lideri’nin mesajlarının perde arkası Haberi görüntüle

Ödül programına, bu yıl 126 ülkeden 12 binden fazla öğretmen aday gösterildi. Dokuz bölge birincisi arasından ‘Küresel Kazanan’ı belirlemek için halk oylaması süreci başladı. Oylamaya katılmak isteyenler, Cambridge Dedicated Teacher Awards’ın resmi internet sitesi üzerinden oy kullanabiliyor. Oylama için son tarih 16 Mayıs olarak belirlenirken, küresel kazanan 2 Haziran’da ilan edilecek.