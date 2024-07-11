Avrupa’nın en iyileri listesinde... 21 Türk okulu ilk 500’de

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Dünyanın önemli sıralama kuruluşlarından olan QS tarafından yayınlanan liste, uluslararası yayın sayısı, akademik itibar, atıf sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik, uluslararası akademisyen sayısı gibi birçok alanın dikkate alınmasıyla oluşturuldu. Sıralamada 10 yeni üniversite de dahil olmak üzere 42 ülkeden 685 kurum yer aldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen sıralamada ETH Zürih-İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, geçen yılın lideri olan ve bu yıl üçüncü sıraya gerileyen Oxford Üniversitesi’ni geride bırakarak Avrupa’nın en iyi üniversitesi seçildi. Imperial College London ise iki sıra yükselerek ikinci oldu.

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ODTÜ EN BAŞARILISI

QS Dünya Üniversiteleri Avrupa sıralamasında 71 üniversite ile listelenen Türkiye, en fazla kurumla temsil edilen ikinci ülke oldu. En çok temsil edilen ülke ise 103 üniversite ile İngiltere. Avrupa’nın en iyi 500 üniversitesi arasında ise 21 Türk okulu yer aldı. Türkiye’den listeye giren 71 üniversitenin 23’ünün sıralamadaki yeri geçen seneye göre yükselirken, 11’i geriledi. Listenin 114’üncü sırasında yer alan ODTÜ, Türkiye’nin en başarılı üniversitesi oldu. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 123’üncü, Koç Üniversitesi de 159’uncu sırada yer aldı. Diğer yandan ODTÜ, İTÜ ve Koç Üniversitesi ‘İşveren İtibarı’ açısından da Avrupa’nın en iyi 50 üniversitesi arasına girdi.

TÜRKİYE SON YILLARDA YÜKSELİŞTE

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter:

“Türk üniversiteleri, artan uluslararası itibarlarının da etkisiyle yükselişe geçti. Bu artan prestij, onları küresel yüksek öğrenimde mükemmeliyetin en üst kademelerine yükseltmeye devam ediyor. Bu performansın sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Türkiye’yi önümüzdeki yıllarda dünyanın en iyi yükseköğretim sistemleriyle rekabet edecek şekilde konumlandıracak.”

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2. ÖĞRETİM KAPATILDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. 259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda konuşan Özvar, bu kararın gerekçelerini şöyle açıkladı: “Kaliteyi artırmaya yönelik en önemli çalışmalarımızdan biri devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatılması oldu. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönülmesi temin edilecek. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz.

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-1 MİLYON KONTENJAN KORUNDU: Programlar dönüştürülürken devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam kontenjan korundu. Kapatılan programların kontenjanları açılan istihdam odaklı yeni programlara tanınarak yaklaşık bir milyon kontenjanın tamamı muhafaza edildi. Sonuç olarak geçen yıla göre toplam kontenjan sayısında herhangi bir düşüş olmadı.

-İSTİHDAM DENGESİNİ GÖZETİYORUZ: İstihdamla bağı azalan programların kontenjanlarını kademeli olarak azaltıyoruz. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca alınan karar doğrultusunda, gelecek akademik yıldan itibaren Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili Edebiyatı açık öğretim programlarına “ikinci üniversite” kapsamında sadece 35 yaş üstündeki öğrenciler kayıt yaptırabilecek. Başta öğretmenlik mesleği olmak üzere ülkemizin istihdam dengesini gözeterek bu kararları alıyoruz.”