Avrupa'nın en çok aranan Sırp baronu yakalandı

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SON zamanlarda İstanbul, Sırp çete savaşlarının mekânı oldu. Skaljari çetesinin elebaşı Jovan Vukotiç (40), 7 Eylül 2022 günü Şişli Mecidiyeköy’de, hamile eşi ve 2 yaşındaki oğlunun içinde bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü. Polis bu olayın ardından Kavaka çetesi yöneticisi Karadağlı Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic’in de aralarında olduğu12 kişiyi gözaltına aldı.

KAYIP SIRP’IN PEŞİNDE...

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bu zanlıların sorguları ve bağlantıları ile ilgili yürüttüğü araştırmada, 2020 yılında ortadan kaybolan Skaljari çetesi üyesi Sırp Risto Mijanoviç’in akıbetiyle ilgili de bazı bilgilere ulaştı. Mijanoviç, 2020 yılında ortadan kaybolmuş, avukatı kayıp başvurusunda bulunmuş ancak o dönem herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Polis ekipleri, son yaptıkları operasyonda Mijanoviç’in akıbetiyle ilgili hayati bazı bilgilere ulaştı.

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Zeljko Bojanic

KAKAVA LİDERİ BORİS

Bu bilgiye göre, Kavaka çetesi yöneticisi ‘Boris’ lakaplı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, çete savaşı verdiği Mijanoviç’i İstanbul’da kaçırarak Sarıyer Zekeriyaköy’de bir site içerisindeki villaya götürmüş, burada da işkence ederek öldürdükten sonra gömmüştü. Bu bilgiden yola çıkan ekipler, ‘Boris’ lakaplı Zeljko Bojanic’in İstanbul’da olduğuna yönelik de bazı ipuçlarına ulaştı.

Bojanic’in Sarıyer’de bir evde gizlendiği belirlenince operasyon başlatıldı. Bojanic, gizlendiği evde gözaltına alındı. Avrupa’nın en çok aranan 45 suçlu listesinde de yer alan Bojanic’in 2014-2015 yıllarında adı yasa dışı uyuşturucu ticareti ile anılıyordu. Interpol’ün kırmızı bülten ile aranan isimleri arasındaydı. Türkiye’ye, ‘Andelew Belchew Jordan’ adıyla sahte pasaport ile giriş yaptığı belirlenen Zeljko Bojanic’in emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

POLİS SARIYER’DE CESET ARIYOR

MiJanoviç’in gömüldüğü iddia edilen villanın bahçesinde kadavra köpekleriyle arama başlatıldı. Köpeklerin tepki verdiği alanlar kazıldı ancak şu ana kadar bir ceset bulunamadı. Sarıyer- Eyüpsultan sınırındaki boş bir arazide de ceset araması yapıldığı belirtildi.

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BALKAN ÇETE SAVAŞLARI



Balkanlarda etkili olan Skaljari ve Kavaka çeteleri arasında, 2014 yılında İspanya’nın Valecia Limanı’nda kaybolan 300 kilo kokain nedeniyle çatışma başlamıştı.

Rakip çete arasında başlayan çatışmalarda bazı çete üyeleri öldürülmüş, bazıları da yaralı kurtulmuştu. Çete savaşı İstanbul’a taşınmış, Sırp Skaljari çetesinin elebaşı Jovan Vukotiç’in ailesinin yanında öldürülmesiyle infazların son halkası yaşanmıştı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de bir villaya düzenlenen operasyon ve ardından yapılan kazı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Operasyonda, J. A. B. adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportu ile Türkiye'ye giriş yapan organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu Z. B.'nin gözaltına alındığı, ihbar üzerine villanın bahçesinde yapılan kazılarda ise bir bulguya rastlanılmadığı bildirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de bir villada gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elde edilen bilgiler doğrultusunda; organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu Z. B. isimli şahsın, J. A. B. adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportu ile ülkemize geldiği ve ilimizde bulunduğu tespit edilmiştir. Başlatılan çalışmalar neticesinde adı geçen şahıs 04.11.2022 tarihinde Sarıyer ilçesinde yapılan operasyonda yakalanmıştır. İkamette yapılan aramada; sahte kimlik, pasaport ve dijital materyal ele geçirilmiştir. İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet Savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrimizin huzur ve esenliğini korumak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.