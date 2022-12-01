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Avrupa’nın en büyük adliyesinde tatbikat

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#Tatbikat#İstanbul Adliyesi#İtfaiye
Avrupa’nın en büyük adliyesinde tatbikat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 07:00

Avrupa’nın en büyük adliyesi olan İstanbul Adalet Sarayı’nda yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği yangında yaralananlar ve mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ve üst katlardan aşağı sarkıtılan halatlarla kurtarıldı.

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Sivil Savunma ve Acil Afet Yönetim Bürosu’nca, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Saat 14.00’te çalan alarm ile adliye içine sis makinesinden yapay duman verildi. Görevlilerin uyarısıyla birlikte C1 ve C3 blokları tahliye edildi. Adliye içerisindeki kreşte bulunan çocuklar da öğretmenleriyle dışarı çıkartıldı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikatta, bir katta mahsur kalan engelli vatandaş kurtarılarak sedyeyle ambulansa götürüldü. Başka bir katta mahsur kalan bir kişi de tavana asılan iple kata inen itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Tatbikat kapsamında, adliye içindeki bir odada mahsur kalan kişi de, adliye önüne getirilen itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi. Tatbikat Başsavcı Vekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve görevlilerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

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Avrupa’nın en büyük adliyesinde tatbikat

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#Tatbikat#İstanbul Adliyesi#İtfaiye

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