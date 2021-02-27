Avrupa'dan Türkiye'ye geldi! Prof. Dr. Orhan Şen'den çöl tozu açıklaması

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'ye gelen çöl tozlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları;

Çöl tozu, Kuzey Afrika’daki Sahra Çölü’nden rüzgarla yerden kalkıp atmosferde üst tabakalara çıkan kum taneleridir.

Bunlar zamanla alçak ve yüksek basıncın hareketiyle, kuvvetli akımlarla geliyorlar.

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, 40-50 MİKROGRAM ÜSTÜ ZARARLI HALE GELİYOR DİYOR"

İtalya üzerine gitti bu tozlar. Geldi esasında Trakya civarında, Tekirdağ-Edirne tarafında... Bunun miktarı önemli. Bu kum taneciklerinin demir bileşimleri var.

Yerdeki toz kalkması ile Arabistan’dan gelen kum içerik olarak farklı. Bunların ne kadarı zararlı. Dünya Sağlık Örgütü, 40-50 mikrogram üstü zararlı hale geliyor diyor ama bu gelen toza baktığınızda ise Edirne ve Tekirdağ bölgesinde dün 22 mikrogram seviyesindeydi.

İstanbul’da hiç yoktu dün. Bugün İstanbul’a gelecek ama miktarı çok düşük. Yarın alçak basınç sistemi geliyor, yağış gelecek. Yarın yok. Bunun başka bir yolu daha var.

"SAĞLIK AÇISINDAN TEDBİR ALMAK GEREKİR"

50-60 mikrogram üzerine çıkabilir. O zaman sağlık açısından tedbir almak gerekir. Ama zaten maske ile dolaşıyoruz. İstanbul’da sağlık açısından bir tehlikesi olmayacak.

"NEFES YOLUYLA ALABİLİYORUZ"

Nefes yoluyla alabiliyoruz bunları. Miktarı az. İstanbul’da birim olarak 9. Mardin’de pazartesi salı günü belki biraz fazla olabilir. Mersin-Adana civarlarında olabilir ama 50’yi geçmiyor.

Geçen Ankara Sincan’da gördüğümüz yerdeki toprağın kurumasından dolayıydı. Onunla bu ayrı.

"İÇ KESİMLERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR"

Pazar günü zaten kuzey bölgelerimizde, Marmara dahil, 3 günlük bir yağış gözüküyor. Bu gece de olabilir. Sıcaklıklar da 6-7 derece kuzey bölgelerinde düşecek. Bu yağmur şeklinde olacak. İÇ kesimlerinde ise kar yağışı görülebilir. Orada 8-9 derece sıcaklık düşecek.