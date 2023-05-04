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Avrupa’dan deprem bölgesine sanal ziyaret

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#Avrupa Konseyi#Deprem Bölgesi#Sanal Ziyaret
Avrupa’dan deprem bölgesine sanal ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:00

Avrupa Konseyi’nde, Türkiye’deki deprem felaketini konu alan bir sempozyum düzenlendi. Sempozyuma katılan Avrupalı parlamenterler sanal gerçeklik teknolojisiyle deprem bölgesindeki yıkımı gözlemledi.

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FRANSA’nın Strazburg şehrinde Avrupa Konseyi, Türkiye’deki deprem felaketini konu alan, “Yüzyılın Felaketinden Sonra: Gerçekler, Etkiler ve İyileşmede Dayanışmanın Rolü” etkinliği düzenledi. Etkinlikte uluslararası çalı?malar ve b?lgenin ihtiya?lar? konu?ulurken, Avrupal? parlamenterler de sanal ger?eklik teknolojisi ile deprem b?lgesine ba?lanarak y?k?m? inceledi. T?rk Delegasyonu Ba?kan? ve etkinli?in moderat?r? Ahmet Y?ld?z, sanal ziyaretle ilgili ?unlar? s?yledi:

şmalar ve bölgenin ihtiyaçları konuşulurken, Avrupalı parlamenterler de sanal gerçeklik teknolojisi ile deprem bölgesine bağlanarak yıkımı inceledi.

Avrupa’dan deprem bölgesine sanal ziyaret

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Türk Delegasyonu Başkanı ve etkinliğin moderatörü Ahmet Yıldız, sanal ziyaretle ilgili şunları söyledi:

GERÇEĞE YAKIN BİR DENEYİM

‘’Afet bölgesine giden herkes tek bir şeyi ifade ediyor; Bu yıkım burada bulunmadan anlaşılmıyor. Çünkü depremin şiddetini ve etkisini aklınızda canlandırmanız çok zor. Bugün burada Avrupalı parlamenterlere günümüz teknolojisinin el verdiği son ölçüde depremin şiddetini ve yıkımı gösterdik. Bazı parlamenterler duygulandı. Teknolojinin, farkındalık yaratmak için doğru kullanımına bir örnek sağlamış olduk” dedi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde Doğal Afetleri Önlemek, Afetlere Hazırlık ve Müdahale İçin Politika Stratejileri konulu raporun raportörü Belçikalı Parlamenter Simon Moutquin, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de deprem bölgesine bir ziyaret yapmış ve bölgede hem yetkililer hem de yerel halk ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Simon Moutquin, etkinlikte bu ziyaretinden edindiği izlenimleri paylaştı. Parlamenter ayrıca eylül ayında Türkiye’ye gelmeyi planladığını dile getirdi. 

Avrupa’dan deprem bölgesine sanal ziyaret

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#Avrupa Konseyi#Deprem Bölgesi#Sanal Ziyaret

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