Avrupa’dan 12 Türk akademisyene kanser tedavisi madalyası

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TÜBİTAK ve TÜSEB destekli çalışma kapsamında geliştirilen ve kemoterapiyle fototermal tedaviyi tek platformda buluşturan hidrojel mikroiğne yaması, ilaçların doğrudan tümör bölgesine kontrollü olarak ulaştırılmasını sağlıyor. Cilt kanserlerinde tedavi süresini yarı yarıya düşüren mikroiğne tedavisiyle hastadaki sistemik yan etkilerin azaltılması hedefleniyor. Cerrahi müdahale gerektirmeden uygulanabilen tedavi yönteminin patent başvuruları yapıldı.

AVRUPA’NIN EN İYİLERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa işbirliğiyle yürütülen Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABİOTEK) bünyesinde görev yapan 12 akademisyen, cilt kanserinin en agresif türlerinden biri olan melanomun tedavisine yönelik 3D baskılı mikroiğne yama sistemi geliştirdi. Romanya’da 17 ülkenin katılımıyla düzenlenen ‘Euroınvent 2026’ yarışmasında akademisyenler mikroiğne tedavisi olarak bilinen yeni nesil uygulamayla altın madalya kazanarak WIIPA ödülünü aldılar.

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HİPERTERMİYLE HIZLI TEDAVİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve SABİOTEK Eş Direktörü Cem Bülent Üstündağ şu bilgileri verdi: “Bizim geliştirdiğimiz sistemde lokal olarak sadece kanserin bulunduğu bölgeye mikro iğneler kanalıyla ilaçlar dağıtılmış oluyor. 808 nanometre dalga boyunda bir ışıkla uyardığımızda kuantum noktalarına uyararak sistem ısınmaya başlıyor. O bölgedeki hücrelerin içerisindeki proteinleri hasara uğruyor. Hücrelerin ölmesine sebep oluyor. Kontrollü bir ilaç salınımı da gerçekleştiriyor. Hem ısı etkisiyle hücreler sınırlandırılmış, hücreler apoptoza uğratılmış hem de kemoterapik ilaçlar hücrelere hasar koymuş oluyor. İlaç, tümör bölgesine mikroiğnelerin derine batmasıyla, o katmanlara dağılmasıyla ilerliyor. Tümörün üzerinde direkt kemoterapik sistem. Kemoterapi belli periyotlarla farklı dozlarda uygulanıyor. Bunda ise direkt hipertermi ve ilacın etkisiyle süreyi kısaltacaktır.”

MİKROİĞNE YAMASI

TÜBİTAK ve TÜSEB destekli çalışma kapsamında geliştirilen ve kemoterapiyle fototermal tedaviyi tek platformda buluşturan hidrojel mikroiğne yaması, ilaçların doğrudan tümör bölgesine kontrollü olarak ulaştırılmasını sağlıyor. Cilt kanserlerinde tedavi süresini yarı yarıya düşüren mikroiğne tedavisiyle hastadaki sistemik yan etkilerin azaltılması hedefleniyor. Cerrahi müdahale gerektirmeden uygulanabilen tedavi yönteminin patent başvuruları yapıldı.