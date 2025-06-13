Avrupa’daki gibi elektrik kesintilerine karşı ev tipi yeşil enerji

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Yaşar Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Gülşah Çolak’ın geliştirdiği yeşil hidrojen mikro şebeke sistemi, hem çevre dostu sıfır karbon ayak iziyle elektrik üretiyor, hem de bölgesel çaptaki elektrik kesintilerine çözüm sunuyor. Önümüzdeki 10 yılda yeşil ve sürdürülebilir bir enerji olan hidrojenin dünyada en çok kullanılan kaynak olacağını belirten Gülşah Çolak, yeşil hidrojen enerji teknolojisinin, bir mikro şebeke yardımıyla ada modunda çalışması ile şehirlerin ve konutların da kendi elektriğini üretebileceğini belirtti.

200 KİLO HİDROJENLE 222 GÜNLÜK ELEKTRİK

Çolak, “Bu sistem ile depolanan 200 kilogram hidrojen ile bir evin 222 günlük elektrik tüketimini karşılıyor. Ayrıca elektrikli araçta 1 kg hidrojen yaklaşık 100 kilometre mesafeye denk geliyor. Diğer bir ifade ile 200 kilogramla 20 bin kilometre yol kat edilebilmektedir” dedi.

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Danışmanlığını Yaşar Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hacer Öztura’nın yaptığı tez çalışması ile ilgili bilgi veren Çolak şunları söyledi:

ADA MODUNDA DEPOLAMA

“Ada modu olarak adlandırdığımız elektriğin üretildiği yerde tüketildiği ve uzun süre depolama imkânı sağlayan bir sistem kurduk. Mikro şebekeler, yerel olarak enerji üretebilen, dağıtabilen ve yönetebilen güç sistemleridir. Mikro şebekelerin önemli bir özelliği, ada modunda ana güç şebekesinden bağımsız olarak çalışabilmeleridir. Bu, mikro şebekelerin elektrik kesintisi veya diğer bozulmalar durumunda kritik yüklere güç sağlamalarına imkan tanır. Güneş enerjisi, piller veya diğer kaynaklar mevcut olmadığında bile sürekli elektrik sağlamak için mikro şebeke bir hidrojen depolama yolu ile operasyona devam eder.

KESİNTİDEN İLHAM

Bana ilham veren 2015’te ülkemizde yaşanan genel elektrik kesintisiydi. Benzer bir durum geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkelerinde de yaşandı. 2015 yılında frekans düşünce Türkiye’nin doğusunda da batısında da elektrik iletimi durdu. Bu durum özellikle sanayide büyük kayıplara yol açtı. Konuyu araştırırken bazı şirketlerin üretim hattında aksaklık yaşamadığını fark ettik. Bunun sebebi ada modunda çalışan mikro şebeke sistemi kullanmalarıydı. Yani ana şebekede bir kesinti olduğunda sıkıntısız bir biçimde üretime devam ettiler. Biz de bu çalışmamızda bu yapıya hidrojeni entegre ettik.”

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AVM’DE HASTANEDE

Gülşah Çolak “Çalışmamızın analizini yaptığımızda uygulanabilir olduğunu gördük. Hastanelerde yoğun bakım üniteleri, AVM’ler, üniversite kampüsü gibi yoğun enerji tüketen yerlerde kullanabiliriz. Şehir ölçeğinde bakarsak Avrupa’daki bize göre yüzölçümü küçük ülkelerde de bu tür çalışmalar yapılıyor. Uzun vadede konutlarda da bu sistemi entegre edebiliriz. Konutlar açısında da son derece güvenli bir sistem olur. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılarak uygulamaya geçirilebilir” diye konuştu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Sistemin işleyişiyle ilgili bilgi veren Çolak, “Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi sistemlerini seçtik. Güneş panellerini endüstriyel bir pil sistemine entegre ettik. Güneş paneli ile pili birleştirdik ve çıkışına hidrojen tüpleri bağladık. Bu sistem ana şebekeden elektrik almayı kestiğinde yani büyük bir elektrik kesintisi durumunda bu pil sayesinde üretimine hem de depolamaya devam edebiliyor” dedi.

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108 MİLYON KİŞİ DAHA TEMİZ HAVA SOLUYOR

C40 şehirleri dünya çapında iklim krizine karşı ön saflarda mücadele veriyor. Bu şehirlerin temiz hava ve yeşil iş alanları çalışmalarıyla geçen yıl yaklaşık 108 milyon kişi daha temiz hava solumaya başladı. C40 üyesi 74 şehirde geçen yıl 16 milyon “yeşil iş” desteklenerek 2030’a kadar 50 milyon işe ulaşma hedefi için önemli bir eşik geçildi. Aynı dönemde şehirlerin temiz hava girişimleri hız kazanırken, bu sayede hava kalitesi ve insan sağlığını tehdit eden “PM2.5 partikül madde” düzeylerinde Avrupa’da yüzde 17, Çin’de yüzde 23, Güney ve Batı Asya’da yüzde 9, Afrika’da ise yüzde 5 oranında düşüş sağlandı.

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HAVA KALİTESİ İYİLEŞTİ

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde, geçen yıl hava kalitesinde iyileşme görüldü. Bu başarıya, trafiğe sınırlama getiren alanlar ve düşük emisyon bölgeleri gibi kapsayıcı önlemlerin etkisiyle ulaşıldı.

C40 şehirleri 97 metropolden oluşuyor. Rapora göre, geçen yıl neredeyse her dört C40 kentinden üçü kişi başı sera gazı emisyonlarını kendi ülkelerinden daha hızlı azalttı. Bu durum, kentlerin yalnızca yerel değil, ulusal düzeyde de iklim politikalarında öncü rol oynadığını ortaya koydu.

PARİS VE STOCKHOLM ÖRNEĞİ

C40 üyeleri, karbon nötr şehirler yaratmak, iklim adaletini sağlamak ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmak amacıyla bilim temelli ve ölçülebilir taahhütlerde bulunuyor. Şehir yönetimleri, ulusal hükümetlerden bağımsız olarak iklim eylemini hızlandırma konusunda öncü roller üstleniyor. Bu kapsamda, Paris ve Stockholm, geçen yıl C40’ın iklim uyumu, dayanıklılık ve eşitlik odağında, karar alma, uygulama planlaması oluşturma, izleme, değerlendirme ve raporlama süreçlerini içeren yeni “İklim Geçiş Çerçevesi” kriterlerini karşılayan ilk şehirler olarak öne çıktı.

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Paris’in planı, 2030’a kadar karbon emisyonlarını 2004’e kıyasla yüzde 50 oranında azaltma hedefini içeriyor. 2004-2021 yıllarında emisyonlarını yüzde 36 oranında azaltan Paris’in bu başarısında kentsel tüketim, enerji dönüşümü, yaşam kalitesi, uyum, döngüsel ekonomi, biyolojik çeşitlilik ve kapsayıcılığı bütüncül şekilde ele alan sektörel stratejiler yer alıyor.

İKLİM POZİTİF BİR ŞEHİR

Stockholm ise 2030 itibarıyla iklim-pozitif bir şehir olmayı ve tüketim kaynaklı emisyonları yarı yarıya azaltmayı hedefliyor. Şehir, ayrıca 2040’a kadar fosil yakıtlardan arınmış bir belediye olmayı hedefliyor.