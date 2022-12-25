Avrupa’daki Ezidiler, 35 yıl sonra Batman’daki köylerine dönmeye başladı

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Fransa ve Almanya tarzında villalar yaptıran Ezidiler, sosyal medyadan kurdukları grupla da birbirleriyle iletişime geçerek köylerinin son halini ve yaklaşık 1 milyon TL’ye mal olan yeni evlerini paylaşıyor. Şu ana kadar 3 kişinin döndüğü köyde 15 kişi de dönüş hazırlığı yapıyor.

Uğurca köyünden Yusuf Tağay, köyün hepsinin akraba olduğunu vurgulayarak, “70’e yakın hane vardı. Bazıları iş bulamayınca, çaresizlikten Avrupa’ya gitti. Huzur güzel bir şey. Almanya’da kalan akrabalarımız buraya dönmeye başladı. Yeni evler inşa ediliyor. Biz de onlara kucak açtık. Elimizden ne gelirse destek olmaya hazırız. Köyümüzde göçmenler de 11 hane olarak kalıyorlar. Avrupa’dan 15 kişi dönmenin hazırlığını yapıyor. İlk etapta üç yakınımız geldi. Evlerini yeniden yaptılar. Huzur ortamı olursa geri dönüşler de olur. Allah devlete zeval vermesin. Devletimiz bize sahip çıktığı sürece gurbetçiler dönecekler. Yaşlılar artık Almanya’da yaşamak istemiyor. Çok mutluyuz, akrabalarımız bizi köyde yalnız bırakmadığı için” diye konuştu.

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'KÖYÜMÜZÜ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ'

Almanya’nın Wesel kentinde uzun yıllar çalışan 61 yaşındaki Mustafa Korkmaz da, hayatının son yıllarını köyünde geçirmek istediğini vurgulayarak, “Yıllarca Fransa ve Almanya’da yaşadım. Artık köyümüzü bırakmak istemiyoruz. Bunun için köyümüzde yeni evler yaparak dönüş yapıyoruz. Avrupa’da gençlerimiz gittikçe asimilasyona uğruyor. Biz burada doğduk, büyüdük ve gittik, asimile olmadık ama çocuklarımız baba topraklarını görmedi ve buralara gelmedi. Bunun için Avrupa’da kültürümüzü kaybediyoruz ve çocuklarımız asimilasyona uğruyor” ifadelerini kullandı.

'TERSİNE GÖÇ HIZLANACAK'

İki katlı villa yaptıran 38 yaşındaki İbrahim Korkmaz da, şunları söyledi:

“Yıllar sonra köyümüzde kendi topraklarımızda ve doğduğum yerde modern bir ev yaptık. Burayı tamamen terk etmek istemedik. Dönüş için ev yaptığım için çok mutluyum. Bundan sonra çocuklarımızla köyümüze gelerek daha fazla vakit geçirmeye çalışacağız. Bunun ile köy için bir proje düşünüyoruz. Sosyal donatılar ve çocuk parkları oluşturmak için çalışıyoruz. Avrupa’da yaşayan Uğurca köylülerimiz arasında bir iletişim grubu kurduk. Köylülerimizin dönmesi için ön ayak olacağız. İletişim grubunda 150 kişi var. Köyün son halini birbirimizle paylaşıyoruz. Yeni evimi de çok beğendiler. Köydeki taş evlerden bazılarının tamire ihtiyacı var. Köyümüzde tersine GÖÇ daha da hızlanacak” dedi.

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Almanya’da yaşamaktan bıktıklarını söyleyen İzzet Talay ise “Tabi biz buraya dönüş yaparken, barış ve kardeşlik için geliyoruz. Almanya’da yaşamaktan bıktık. Çünkü sosyal hayat sıfır. İşten eve, evden işe. Bunun için köyüme dönmek istiyorum. Allah’a çok şükür imkanımız var” ifadelerini kullandı.