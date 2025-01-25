Avrupa’da yılın sporcusu Umut

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Umut Ünlü, 2000 yılında Van’da inşaat işçisi Turan ve Şahiste Ünlü’nün ilk çocuğu olarak dünyaya geldiğinde elleri ve ayakları karnına yapışıktı. Çocukluğu ardarda ameliyatlarla geçti. Bacakları ampüte edildi, elleri bedeninden ayrıldı. Umut özel durumu nedeniyle çocukluğunda arkadaşları tarafından hep dışlandı. Psikolojik olarak yıkıma uğradığı günlerde hayata tutunmak için yüzme sporuna sarıldı. Sonu olimpiyat madalyalarına gidecek olan bu yolculuğa başladığında yüzme bile bilmiyordu. Sporculuk kariyerinin başlangıcından beri haberleri Hürriyet’te yer alan, ilk röportajını da gazetemize veren Umut,3 yıl önce “2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları’nda bu dalda ilk madalyayı ülkeme getirmek istiyorum” demişti. Umut verdiği sözü tutarak 2024 Paralimpik Oyunları’nda 50 metre serbest ve 200 metre serbest olmak üzere iki altın madalya kazanarak tarihe geçti. Avrupa Paralimpik Komitesi de bu başarıyı ödüllendirerek Umut’u “Yılın En İyi Erkek Sporcusu” seçti.

TEBRİK YAĞDI

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Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Umut Ünlü’yü ve antrenörü Mehmet Ali Albas’ı tebrik etti.