Avrupa’da silahlanma arttı... Türkiye en büyük 11’inci silah ihracatçısı

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Rapora göre, Avrupa’da savaş uçakları, uçaksavar, tanklar ve denizaltılar gibi silah ithalatı 2020-2024 döneminde 2015-2019 dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 155 arttı. Avrupalı NATO üyelerinin silah ithalatı da 2020-2024 döneminde önceki 5 yıla kıyasla yüzde 105 artarken, bu silahların yüzde 64’ü ABD tarafından sağlandı. Bu oran 2015-2019 döneminde yüzde 52 olarak kayıtlara geçmişti. Avrupa’daki en büyük ithalatçı, küresel toplam silah ithalatının yüzde 8.8’ni gerçekleştiren Ukrayna oldu. Rusya ile savaşta olan ülkenin ithalatı söz konusu dönemde yaklaşık 100 kat arttı.

ABD EN BÜYÜK İHRACATÇI

ABD, 2020-2024 döneminde silah ihracatını 2015-2019 dönemine göre yüzde 21 artırarak bu alandaki liderliğini korudu. Aynı dönemde Rusya’dan yapılan silah teslimatları ise yüzde 64 düştü. ABD, 2020-2024 döneminde 107 ülkeye silah satarken, Rusya ise 33 ülkeye önemli silahlar ihraç etti. ABD şirketlerinin 2015-2019’da yüzde 35 olan küresel silah ihracatındaki payı, 2020-2024’te yüzde 43’e yükseldi. Rus şirketlerinin küresel silah ihracatındaki payı ise yüzde 21’den yüzde 7.8’e geriledi. Rusya, en büyük iki silah tedarikçisinden biri unvanını yeniden Fransa’ya kaptırdı. Fransa, 2020-2024 döneminde 65 ülkeye silah sağlayarak dünyanın en büyük ikinci silah tedarikçisi oldu. Fransa, küresel silah ihracatının yüzde 7.8’ini gerçekleştirdi.

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TÜRKİYE’NİN PAYI ARTTI

SIPRI raporuna göre, Türkiye, 2020-2024 döneminde küresel silah ihracatındaki payını yüzde 1.7’ye çıkardı. Bu oran, 2015-2019 döneminde yüzde 0.8 seviyesindeydi. Aynı periyotta Türkiye’nin silah ihracatı yüzde 103 büyüme gösterdi. Türkiye bu performansla dünyanın en büyük 11’inci silah ihracatçısı oldu. Geçen dört yılda Türk silah endüstrisinin en büyük müşterisi yüzde 18’le Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE’yi toplam ihracatta yüzde 10’luk pay ile Pakistan ve yüzde 9.9 ile Katar izledi.

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