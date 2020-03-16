Avrupa'da kalanlara acil dönüş

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün uçuş yasağı koyduğu ülkelerdeki Türk vatandaşları için son dönüş tarihi 17 Mart 2020 günü, saat 24.00 olarak ilan edildi. Talebin yoğun olması sebebiyle havayolu şirketlerinin fiyat algoritması tek yön uçak biletlerinin fiyatlarını 3 bin TL’ye kadar çıkardı. Bunun üzerine sosyal medyadan isyan eden çok sayıda turist, öğrenci ve yakınları havayolu şirketlerine ve Dışişleri Bakanlığı’nın Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurdu. Fiyat algoritmasına müdahale eden Pegasus ve Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 700 ile 1300 TL bandına çekti. Bu kez de bir önceki gece yüksek rakamda bilet alan yolcular havayolu şirketlerine tepki gösterdi. Havayolu şirketleri, yüksek fiyattan alınan biletlere para iadesi yapılmayacağını açıkladı.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü dün saat 13.08’de, “Koronavirüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00’e kadar ilan edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir” açıklaması yaptı. Dönüş tarihi için 16 ve 17 Mart gününü tercih edenler biletlerini 15 Mart’la değiştirmek istese de sonuç alamadı. Bu da Avrupa’daki vatandaşlar için panik havası oluşturdu. Havayolu şirketleri uçuş yasağı sebebiyle iptal olan biletlerin iade edilebileceğini ya da açığa alınabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’na ait Konsolosluk Çağrı Merkezi, uçak bileti bulamayan ve bu ülkelerde mağdur olan turist ve yolcularla ilgili yeni alınacak kararların yakın zamanda açıklanacağını bildirdi.