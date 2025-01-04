Avrupa’da en çok biz çalışıyoruz

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Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre haftalık çalışma sürelerinin AB ortalaması 36.1 saat olurken, bu süre Türkiye’de 44.2 saat. AB genelinde uzun saatler çalışmak bir norm olarak görülse de Eurostat verilerine göre bu her yerde geçerli değil. Eurostat’ın haftada en az 49 saat çalışma olarak tanımladığı “uzun çalışma saatleri” Avrupa Birliği’ndeki işgücünün yalnızca yüzde 7.1’i için geçerli.

AB’DE EN ÇOK YUNANLAR

Avrupa Birliği’nde ise bu alandaki en yüksek oranlar işgücünün yüzde 11.6’sı ile Yunanistan, yüzde 10.4’ü ile Kıbrıs Rum Kesimi ve yüzde 10.1 ile Fransa’da. İstatistiklere Avrupa genelinde bakıldığında ise Türkiye yüzde 27.2 ile en yüksek orana sahip ülke olurken, yüzde 13.8 ile İzlanda ardından geliyor. Ortalama çalışma saatinin en yüksek olduğu ülke de 44.2 saat ile Türkiye. Bu alanda Türkiye’nin ardından 41.7 saatle Sırbistan, 41.4 saatle Bosna-Hersek ve 39.8 saatle Yunanistan geliyor. Listedeki en kısa çalışma haftasına sahip ülkeler ise 32.2 saatle Hollanda, 33.6 saatle Avusturya ve 34 saatle Almanya.

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EN UZUN SAATLER TARIMDA

Çalışma saatlerinin sektörler arasındaki dağılımına bakıldığında kol gücü gerektiren işlerin en uzun sürenler olduğu görülüyor. Tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi meslek grupları haftada ortalama 41.5 saat, madencilik 39.1 saat ve inşaat sektörü 38.9 saat çalışıyor. Ayrıca serbest meslek sahipleri arasında uzun saatler çalışanların oranı da maaşlı çalışanlara göre çok daha yüksek.