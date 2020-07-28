Avrupa'da çanlar ikinci dalga için çalıyor

Mustafa TAN soruyor:

Avrupa’da neler oluyor? İkinci dalga mı başladı? Bize etkisi olur mu?

PROF. DR. MELİH US (Kalp Damar Cerrahi Uzmanı):

Tüm dünyada vaka sayıları artmaya ve günlük vaka sayıları rekor kırmaya devam ediyor. Avrupa’da ise ikinci dalga endişesi hakim olmaya başladı. Bu da yeniden bazı kısıtlamaların gündeme gelmesine sebep oldu. İspanya, Fransa, Almanya ve Belçika’da vaka sayılarında beklenmedik artışlar oldu. İspanya’da 1 Haziran ilk ölümsüz gün olarak tarihe geçti ve 21 Haziran’da normalleştiler. Diğer Avrupa ülkeleri ve İngiltere sınırları ve uçuşları açtı. Ancak 17 Temmuz’da Barselona ve Katalan bölgesinde vakaların artması üzerine insanların evde kalması ve toplu alanlarda on kişiden fazla olmaması konusunda uyardılar. Peki normalleşme konusunda İspanya nerede hata yaptı? 30 Haziran’da 301 vakayken, şimdi 2600 vaka var. İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkenin güvenli olduğunu ve vaka artışlarının yerel olduğunu ifade etmesine rağmen İngiltere, İspanya’dan gelecek kişilere 14 gün karantina uygulayacağını duyurdu. Son iki hafta içinde yeni vaka sayıları üçe katladı. Her 100 bin kişi için son 14 günlük ortalama vaka sayısı İngiltere de 15’ken İspanya’da 40 olması bu sayının artarak geldiğini gösteriyor. İspanya’da COVID-19 pozitif olanların yarısının asempomatik olması da yayılımı artıran etkenlerden. Katalan bölgesinde gençlerdeki yayılımı engellemek için tüm barlar ve gece kulüpleri geçici olarak kapatıldı. Rastgele testlerde nüfusunun yüzde 5.2’sinin enfekte olduğu tespit edildi ve bu da İspanya’daki mevcut tanı konulan vakaların 10 misliydi…

‘TÜRKİYE’DE DE EK ÖNLEMLER GÜNDEME GELEBİLİR’

Bir başka Avrupa ülkesi Belçika ve Almanya’da yeni vaka sayıları artmaya başladı. Belçika, Mart ayı başındaki kısıtlama öncesi rakamlara dönerek alarm veriyor. Tüm ülkede, 12 yaşın üzerindeki herkese her durumda, spor yaparken bile, maske şartı getirildi. Önlemler artırıldı. Almanya’da yeni vaka sayıları iki hafta önce 300’lü rakamlarda iken, bir hafta önce 500’lü rakamlara bu hafta ise 800’lü rakamlara ulaştı. Bu artışın yurtdışından gelenlerden kaynaklandığı düşünülerek havalimanlarında ve sınırlarda test merkezlerinin oluşturulması, yurtdışından gelenlere karantina uygulaması gündemde.

Türkiye’deyse Haziran başından beri vaka sayılarında binli rakamlarda direnç gözükmekte. Yaz ayı olmasına ve halkın bu konuda yeterince bilinçlendirilmesine rağmen sayıların direnç göstermesi ileriki günlerde ek önlemlerin gündeme gelmesine sebep olabilir. Üstelik biz daha hiç 100-200’lü sayıları görmedik ve daha birinci dalga bitmedi. Önümüzde bayram dönemi var. Ayasofya açılışında gördük ki insanlarımız sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Kurban Bayramı kutlamaları bizde de ciddi yeni vakalara neden olabilir.

ÇOCUKLARDAKİ KRONİK HASTALIKLAR

Sena YILMAZ soruyor:

31 Ağustos’ta okulların açılacağı konuşuluyor. Çocuklarda COVID-19 için risk oluşturan durumlar var mı? Benim çocuğum Tip 1 Diyabet hastası. Acaba risk grubunda mı?

PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

Çocuklardaki risk grupları, yaş hariç, erişkinlerle aynı aslında. Kronik kalp hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, KOAH pek görmüyoruz ama kistit fibrioziz enzim hastalıkları, kontrolsüz hipertansiyon ve çocuklarda gördüğümüz kanser tipleri, lösemi da risk gruplarında. Çocuklarda görülen çok sayıda kronik böbrek ve karaciğer hastalığı da var. Tip 1 diyabetteyse hemen risk olmaz; kronik sorunlar 5-8 sene sonra başlar. Risk altındaki çocuklar için okullar açıldığında mutlaka özel önlemler alınmalıdır. Mesela maske olmadan sınıfta arkadaşları arasında iki metre mesafe bırakılmalı, temastan sakınmalı, okula özel önlemlerle ulaştırılmalı. Risk grubundaki çocuklar COVID-19’u akranlarından daha ağır geçirebilir. Okula gidecek 18 milyon çocuk arasında bu risk grubundaki çocuklar da var.

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