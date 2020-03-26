Avrupa’da 32 Türk hayatını kaybetti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin G-20 bünyesinde uluslararası bir fon oluşturulmasını teklif ettiğini belirterek, bu fonla koronavirüse karşı mücadelede ihtiyaç duyan ülkelere destek verilebileceğini söyledi.

EN CÖMERT MİLLETİZ

Bazı G-20 ülkelerinin dışişleri bakanları dahil son bir haftada 16 mevkidaşıyla telefon, telekonferans görüşmesi yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, bugüne kadar 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldiğini, ancak Türkiye’nin kendi ihtiyacı doğrultusunda hepsini karşılaması mümkün olmadığı için bugüne kadar 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nda dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, önceki gün İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez ile yaptığı görüşmede de, mevkidaşının Türkiye’den maske talebinde bulunduğunu aktararak, oluşturulacak bu fonla hangi ülkenin ne kadar tıbbi malzemeye ihtiyacı olduğunun koordine edilebileceğini kaydetti. Çavuşoğlu özetle şöyle konuştu:

“Dünyanın en zengin değil, en cömert milletiyiz. Türkiye, bugüne kadar 17 ülkeye malzeme sağlamış da bir ülke. Bizim de ihtiyacımız var. Öncelikle kendi ihtiyacımızı tespit edip üretim fazlası olursa onu ihraç edebiliriz.

HAYATINI KAYBEDENLERİ TÜRKİYE’YE GETİRECEĞİZ

Maalesef, yurtdışında da çoğunluğu Avrupa ülkelerinden 32 vatandaşımız yeni tip koronavirüs sebebiyle vefat etti. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini aileleri Türkiye’ye getirmek istedi. Gerekli tedbirler alınarak, vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesi konusunda gereken desteği veriyoruz. Yurtiçindeki yabancı vatandaşların ülkesine gitmesine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. 17 Mart’ta 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 897 vatandaşımızı getirdik ve bu vatandaşlarımız karantinaya alınmıştır.”

8 ÜLKEDEN 2 BİN 721 ÖĞRENCİMİZİ GETİRDİK



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “önceki gün akşam itibarıyla 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk” diyerek şunları söyledi: “KKTC’den gelmek isteyen öğrencilerimiz de ülkemize getirildi. Öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alınmış oldu. Sakarya, Samsun ve Sivas’taki yurtlara öğrencilerimiz yerleştirildi.”