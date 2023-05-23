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Avrupa yolunda yakalandılar

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#KIRKLARELİ İl Jandarma Komutanlığı#Kayıt Dışı Göçmenler#Bulgaristan
Avrupa yolunda yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:00

KIRKLARELİ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göçün önlenmesi, kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında deniz yoluyla Bulgaristan’a geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı.

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Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el koyuldu. Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. 4 organizatör ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Avrupa yolunda yakalandılar

 

2 YELKENLİDE 179 KİŞİ

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirtilen noktaya hareket etti. Teknedeki 68 Afganistan, 22 Irak, 5 İran ve 1 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen ile ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 4 Türk vatandaşı yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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Datça ilçesi açıklarında bir başka yelkenli tekne içerisinde de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye iki kurtarma botu sevk etti. Teknede 56 Irak ve 27 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan İtalya’ya kaçırmaya çalışan 2 Rus uyruklu göçmen kaçakçısı da yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 2 Rus uyruklu göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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#KIRKLARELİ İl Jandarma Komutanlığı#Kayıt Dışı Göçmenler#Bulgaristan

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