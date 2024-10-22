Avrupa ve ABD grupları arasında kavga! Serveti kim yönetecek

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Uzun süredir sağlık durumu ağır seyreden ve akıl sağlığını yitiren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, edinilen bilgiye göre en yakınındaki “Uzun Cevdet” lakaplı kara kutusu olan Cevdet Türkyolu’nun kontrolüne geçti. Türkyolu, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Gülen’e sağlıklı gibi görünmesi adına ilaç verdi, örgütteki dağılmayı engellemek için de daha önce çekilen videoları yeni gibi yayınladı.

YERİNE İSİM SÖYLEMEDİ

Türkyolu, hem Gülen’i hem de örgütün parasını kendine göre yönetebilmek için örgüt elebaşını Pensilvanya’daki çiftlikten kaçırıp damadının evine götürdü. Sağlık durumu iyice kötüleşen Gülen, son dönemde taşındığı yeni malikanede öldü. Örgütün üst yönetimi öncesinde ölüm haberini gizli tutmak istedi. Tartışmaların ardından daha büyük krize neden olabilecek düşüncesiyle ölüm haberinin saklanamayacağı kararı alındı. Uzun süredir örgüt içerisindeki bölünmeler ve gruplaşmalar da Gülen’in ölümüyle gün yüzüne çıktı.

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LİDERLİK VE PARA KAVGASI

Örgütün başına kimin geçeceği, örgüt parasını kimin yöneteceği kavgası başlarken, Gülen’in kara kutusu olan Türkyolu’nun gücü elinde tutmaya çalışması da örgüt içerisinde büyük rahatsızlık yarattı. Örgüt parasını zimmetine geçirerek kontrolsüz bir şekilde zenginleştiği belirtilen Türkyolu’nun örgüt üst yönetimi tarafından istenmediği belirtildi. Örgütün sahip olduğu büyük servet için kavgaya başlayan örgüt üst yönetiminde yer alanlar paranın kontrolünü ele geçirmek istiyor. Ancak para kontrolünün büyük ölçüde Gülen’in yanından ayrılmayan Türkyolu’nda olduğu, bu nedenle de gücü elinde bulundurduğu öğrenildi.

AVRUPA GRUBU REST ÇEKTİ

Örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz, ABD ayağını yöneten Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan’ın örgütün yeni lideri olarak isimleri ön plana çıkıyor. Örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz’ın “Gerekirse Avrupa ayağı olarak örgütten ayrılırız” diyerek ABD tarafını tehdit ettiği belirlendi. Örgüt içindeki liderlik kavgasının şantaj ve suikastlere varacak boyutlarda olduğu da öğrenildi. Örgüt içindeki kavganın Avrupa ve ABD grupları arasında yaşandığı, Afrika ülkelerindeki faaliyetlerin Avrupa etkisinde kaldığı, Asya ülkelerindeki faaliyetlerin ise ABD tarafından kontrol edildiği kaydedildi.





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CENAZEYİ KAÇIRMA İDDİASI

Örgütteki kavgalardan birinin de cenaze için yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Gülen’in nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışmaları başladı. Gülen’in kara kutusu Cevdet Türkyolu, cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini isterken, örgütün üst yönetimindeki kişiler ise Avrupa’dan gelecek örgüt üyelerinin beklenmesini istedi. Bu nedenle de Türkyolu’nun göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de örgüt içerisinde krize neden oldu. Örgütün üst yönetimi mezarının yerinin bilinmemesi, çok az sayıda kişinin katılımıyla kılınacak cenaze namazının ardından gömülmesi kararı aldı. Mezarının güvende olması için son ikamet ettiği Türkyolu’nun damadının evinin arazisinde ormanlık alanda defnedilmesi planlandı. Türkyolu’nun cenazeyi kaçırma ihtimaline karşı da örgütün üst yönetiminde bulunan kişilerin önlem aldığı öğrenildi.

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MSB: VATANSIZ OLARAK ÖLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı: “Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kasteden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin ‘vatansız’ olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir. Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.”

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SİYASİ TEPKİLER

HERKES TETİKTE OLMALI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kişiler öldüklerinde öbür dünyaya veballe gidiyorlarsa herhalde bu dünyadan öbür dünyaya en çok veballe giden kişi Fethullah Gülen’den başkası değildir. Gerisinde çok kötülükler, ihanetler bıraktı; gittiği yerde hesabını verir. Türkiye’de yargı önünde vermesini isterdik olmadı. Ancak o gidince bir şey bitiyor diye kimse düşünmesin, koca bir sermaye bıraktı arkasında onun gibilerin elinde. Devletin içine sızıp, devletin silahını kendi silahını yapmış bir terör örgütü liderinden bahsediyoruz. Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır.

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YANLIŞTAN VAZGEÇSİNLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Karanlık örgütün elebaşı ölmüştür. FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Bu ölüm bizi rehavete itemeyecek. Bu örgüt binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür.Bu insanlar şimdi yurtdışında, istihbarat servislerinin ellerinde, büyük bir zillet içerisinde kendi ülkelerine, milletlerine, değerlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye, devletlerinin, milletlerinin aleyhine çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum.

KALINTILARINI TEMİZLEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: FETÖ elebaşının ölümü terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak, aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler, yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten vazgeçmeyecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Kirli örgütün kirli lideri öldü. İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün. İnanıyorum ki sonsuza kadar azap içinde olacak. Bunlarla mücadele etmek sadece şahıslarla mücadele değil, bir zihniyetle, ülke düşmanlığıyla mücadeledir. FETÖ ve benzeri bütün örgütlenmelerin hakkından geleceğiz. Hepimizin vatanı birdir, inancı birdir. Bundan sonra FETÖ örgütünün kalan kalıntılarıyla mücadele etmeye kararlı şekilde devam edeceğiz.