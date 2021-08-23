Avrupa taşın altına elini koymalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam, yoğun bir telefon diplomasisi gerçekleştirdi. Erdoğan’ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan’daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, AB’nin Dijital COVID-19 Sertifikası’na Türkiye’yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Afganistan’da düzenin sağlanması ve Kabil Havaalanı’nın sağlıklı şekilde işletilmesi noktasında Türk askerinin olağanüstü çaba sergilediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini, gerekli tedbirler alınmazsa Afganistan kökenli göç baskısının daha da artacağını, bunun da bütün ülkeler için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını da vurguladı.

Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmede ise Türkiye’nin Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi. Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini

taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

VOLODİMİR ZELENSKİ’YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son olarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Görüşmede, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine sağladığı hızlı ve kapsamlı destek için Zelenski’ye teşekkür etti. Ukrayna’nın bağımsızlığının 30. yıldönümünü de tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile olan stratejik işbirliğini güvenlikten savunma sanayisine, turizmden ticarete kadar her alanda bundan sonra da geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

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