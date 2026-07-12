Avrupa sıcakları Türkiye’ye geliyor! Prof Dr. Orhan Şen’den ağustos ve eylül uyarısı

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Avrupa'da can kayıplarına yol açan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye yöneleceğini belirten CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa üzerindeki 'omega blokajı'nın kalkmasıyla birlikte özellikle ağustos ve eylül aylarının sıkıntılı geçebileceği uyarısında bulundu.

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Orhan Şen’in canlı yayında anlattıkları şöyle:

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Bu ayın sonunda bir sıcak hava dalgası olacak. Bu hafta meteorolojik uyarı yapılamayan bir haftadayız. Bu esasında çok güzel bir hava anlamına gelir. Salı günü İstanbul’a bir yağmur gelecek. Kuvvetli bir yağmur olmayacak ve herhangi bir su baskınına yol açacak cinsten değil ama her yağış geldiğinde sıcaklık 1-2 derece düşer ama sıcaklık mevsim ortalamasının 2 derece üstünde olduğu için normal bir durum olacak.

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HAVA SICAKLIKLARI 5 DERECE YÜKSEK

Türkiye’nin diğer yerlerine baktığımız zaman sıcaklıklar biraz fazla. Özellikle Güney Doğu Anadolu’da ve İç Ege’de sıcaklıklar ortalamanın 5 derece yukarısında seyrediyor.

Aydın’da hava sıcaklığı 40 dereceye dayandı. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da sıcaklıklar 45 dereceye doğru gidiyor. Doğu Anadolu’nun batı kesiminde Malatya, Elazığ, Tunceli ve Muş civarlarında da 35 derecenin üzerine çıktı. Sıcaklıklar mevsim normalleri ama bu sıcaklıkları bundan 30 sene önce o bölgede bulamazdık. Küresel ısınmadan dolayı bu sıcaklıkları bölgelerde görüyoruz.

İSTANBUL’A YAĞIŞ GELİYOR

Yaz yağışları önemli ama aynı zamanda tehlikelidir. Bu kadar sıcakken gelecek bir yağış kütlesi aşırı yağışlara neden oluyor ki İstanbul’da 1 hafta önce su baskınları gördük. Önümüzdeki hafta İstanbul 1-2 gün yağış alacak. Salı günü ve cuma günü yağışlar olacak. Perşembe akşam ve cuma günü olacak yağışlar biraz kuvvetli görünüyor. Bunun dışında yağışlar Karadeniz’de olacak. Sahil şeridinde yağışlar devam ediyor ama çok da fazla değil.

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SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Deniz suyu sıcaklıklarına bakıldığı zaman hem Akdeniz hem de Avrupa’nın batısındaki deniz yüzeyi sıcaklıkları yükselmeye başladı. Normalden çok yüksek durumda. Bu yüzeyinde hava kütlesinin sıcaklığının teşkilinden oluyor. Bu da daha konvektif hareketlere neden oluyor.

Temmuz ayının son haftası sıcaklık açısından tehlikeli aynı zamanda ağustos ve eylül ayında bu sıcaklıklarda ve aşırı yağışlarda hava biraz canımızı sıkabilir. Deniz suyu yüzeyinin sıcaklıklarının fazla olması Akdeniz’de ufak çaplı tayfun oluşmasına neden oluyor. Birkaç sene önce uçuşları bile durduran mikro meteorolojik sistem vardı. İşte bu sistemin tekrar olma ihtimali var.

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AVRUAPA SICAKLARI KAPIYA DAYANDI

Ağustos ve eylül ayı biraz daha önemli. Bize sıcaklıklar biraz daha geç geldi. Avrupa 2 tane sıcak hava dalgasını geçirdi. Omega blokajı dediğimiz bir blokaj var ve bu Avrupa üzerine yerleşmişti. Türkiye bu sıcağın doğu tarafında yani dışında kaldı ve biz çok fazla etkilenmedik.

İstanbul’da hava sıcaklığı 33-34 dereceye çıktı ama sıcak hava dalgası dediğimiz 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar olmadı. Ağustos ve eylül aylarında bu omega blokajı ortadan kalkıyor ve bizim üzerimize geliyor. Bu aylar bizim için biraz sıkıntılı geçecek gibi geliyor. Uzun vadede hava durumu böyle ama kısa vadede Marmara Bölgesi’nde bu hafta ve önümüzdeki hafta biraz yağışlar var. Ama temmuz ayı sonunda hafif bir sıcak hava dalgası olabilir.

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ORMAN YANGINLARI

Orman yangınları konusunda dikkatli olmak gerekiyor. 40 KM’nin üzerinde rüzgar; orman yangını çıktıktan sonra 40 derecenin üzerindeki sıcaklık ve yüzde 20’nin altındaki nem işte bu 3’ü orman yangının oldukça önemlidir.

Ege Bölgesi’nde sıcaklık 40 dereceye dayandı. Nemin düşmesiyle birlikte kuruyan noktalar meydana gelebilir ve işte burada tehlike ortaya çıkıyor. Ortalık kurursa risk artacaktır. Temmuz ayının son haftası ve ağustos ile eylül ayları orman yangınları için risk teşkil ediyor.