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Avrupa şampiyonu güneş

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Avrupa Şampiyonu#Avrupa Wushu Kung-Fu Şampiyonası
Avrupa şampiyonu güneş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 07:00

Diyarbakır’da Aslan ailesinin 9 çocuğundan 5’incisi olan Güneş Aslan (17), kuzenlerinin müsabakalara katılıp altın madalya kazanmalarından etkilenerek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi’ndeki wushu kung-fu kursunda spora başladı.

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Okuldan kalan zamanlarının bir bölümünü spora ayıran Güneş, kalan zamanında da gündelik işlere giderek hem ailesine katkıda bulunuyor hem harçlığını çıkarıyor.

MADALYALARI GÖRDÜ SPORA BAŞLADI

Güneş, 2022’de Afyonkarahisar’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda 2’nci, 2023’te Antalya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu. Güneş, son olarak 14 - 17 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen ve 19 ülkeden 650 sporcunun katıldığı 1’inci Avrupa Wushu Kung-fu Şampiyonası’nda da Genç Bayanlar Light Sanda kategorisinde 52 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıkmayı başardı.

3 yıldır sporla uğraştığını ifade eden Güneş Aslan, “Sevdiğim için bu sporu yapıyorum. Kuzenlerimle bir ara sokakta geziyorduk. Spordan bahsediyorduk. Evlerine gittim, baktım madalyaları var. Sonra ben de bu spora başladım. Balkan, Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim dünya şampiyonasına hazırlanmak. Allah’ın izniyle ona da gitmek istiyorum. Oraya gidip birincilik almak istiyorum. Ülkemi, vatanımı, hocalarımı mutlu etmek istiyorum” dedi.

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#Diyarbakır#Avrupa Şampiyonu#Avrupa Wushu Kung-Fu Şampiyonası

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