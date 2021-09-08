Avrupa ödüllü müzede harman şenliği

Kenan Yavuz, yıllarca özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Bayburt’ta doğduğu köye geri döndü. Beşpınar (Loru) köyünde 15 bin metrekare alan üzerinde bir kültür evi kurdu. Çocukluğunda görüp tecrübe ettiği köy hayatının bütün unsurlarını bu kültür evinde canlandırdı. Zamanla genişleyen yapı köy hayatının ekonomik, kültürel, folklorik ve sosyal yapısının bütün renk ve motiflerini taşıyan adeta ‘yaşayan bir köy’ haline geldi. Köylülerin doğrudan iştirak ettiği şenliklerle eski adetler her yönüyle canlandırıldı. Bu proje 2019’da ‘Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ adıyla resmi müze statüsü kazandı.



AVRUPA’DA YILIN MÜZESİ

Müze geçen yıl 15 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Avrupa Müze Forumu’nun her yıl düzenlediği yarışmada da bu yıl ‘Avrupa’da Yılın Müzesi’ seçilerek ‘2021 Stiletto Ödülü’ aldı. Harman şenliğine dair Hürriyet’e konuşan Kenan Yavuz, “Köy kültürünü, folklorunu ve gündelik hayatını bütün renkleriyle canlandırıyoruz. O yüzden müzemizi ‘yaşayan müze’ olarak nitelendiriyoruz. Hem yöremizden hem de Türkiye’nin her tarafından ziyaretçilerimizin ilgisinden memnunuz. Harman şenliğimize de herkesi bekliyoruz” dedi. Şenlik boyunca ‘tırpanla ekin biçme’, ‘kem eğirme’, ‘tandırda ekmek pişirme’ etkinlikleri yapılacak.

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