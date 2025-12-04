Avrupa mühendislik listesine Türkiye damgası: İTÜ ve ODTÜ ilk 100’de

Haberin Devamı

Bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan Türk üniversiteleri, Avrupa sahnesine güçlü bir giriş yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 60, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 99’uncu sırada yer alarak Avrupa’nın en iyi 100 mühendislik okulu arasına adını yazdırdı. Toplam 16 Türk üniversitesi sıralamada yer almayı başardı.

300 KURUM YER ALDI

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre; mühendislik ile teknoloji programlarını mercek altına alan EngiRank bu yıl Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda yer alan 36 ülkeden, 300 yükseköğretim kurumunu değerlendirmeye aldı.

İlk 100’de yer alan İTÜ ve ODTÜ’nün yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 108’inci sırayı paylaştı. Yıldız Teknik Üniversitesi 130, Bilkent Üniversitesi 139, Kocaeli Üniversitesi 173, Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Karabük Üniversitesi 179, Gebze Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi 189 ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 198’inci sırada yer alarak ilk 200’e girme başarısı gösterirken, Fırat Üniversitesi 203, Düzce Üniversitesi 216 ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ise 226’ncı oldu. Klasik sıralamaların aksine Avrupa’ya özgü çok boyutlu kriterleri temel alan EngiRank sıralama metodolojisinde, akademik yayın ve atıfların yanı sıra Avrupa Araştırma Konseyi projelerine katılım, Erasmus+ ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) faaliyetleri, mühendislik akreditasyonları, patent sayıları, sanayi iş birlikleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı gibi stratejik başlıklar belirleyici rol oynuyor.