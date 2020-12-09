Avrupa köprü kurmalı duvar örmemeli

“Maalesef vaka sayılarında yükseliş var. Maske, mesafe, temizlik konusunda zaaflar ortaya çıkıyor. Bu da mücadeleyi zayıf kılıyor. Eğer vatandaşımıza bir aşı öneriliyorsa salgınla mücadelede vatandaşımızın korunması içindir.

TEŞKİLATLARA HAZİNEDEN YÜZDE 40

‘AK Parti çalışanlarına ücret ödeyemiyor’ gibi haberler bizi çok şaşırttı. Covid sürecinde Hazine’den aldığımız payın yüzde 40’ını teşkilatlarımıza gönderiyoruz. Ödenmemiş ilçe ve il binası kirası gibi bir durum söz konusu değildir.

FRANSA REHİN POLİTİKASI İZLİYOR

Macron’un tek bir hedefi var. Türkiye’ye karşı kışkırtmak, Türkiye’ye karşı blok oluşturmak istiyor. Fransa gibi ülkeler rehin politikası izliyor. Benzer bir konuyu Yunanistan gündeme getiriyor. AB zirvesi öncesi son derece provokatif açıklamalar yapıyor. Yunanistan Başbakanı, ‘Türkiye ile olan sorunumuzu AB sorunu haline getirdik’ diyor. Yunanistan, AB’yi peşine takmış. Masaya oturulursa kazan kazan temelinde Türk diplomatlarının kabiliyetlerini göstereceği siyasi irade Türkiye’de mevcut. Masaya oturmaktan kaçan Yunanistan. Türkiye olmadan AB’nin güveni olmaz, mülteci meselesinde bile Türkiye bu kadar mülteciyi misafir ederek, Avrupa demokrasisini kurtarmıştır. Türkiye’ye yaptırım dili kullanmak gerçekten bir akıl tutulmasıdır. Avrupa köprü kurmalı, duvar örmemelidir.”

TUTARLI DAVRANACAK MI GÖRECEĞİZ

(Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki adaylık sözleri) Bizi ilgilendiren bir konu değil. Kendisinin bu misyona hazır olduğunu, görev alacağını ifade eden bir tutum sergiliyor. Kendisi açısından tutarlı mı tutarsız mı davranacak hep beraber göreceğiz.

(CHP’de taciz iddiaları) Ortada taciz, tecavüz iddiaları varsa bunun karşısındaki kurumsal suskunluk, bu ahlaksızlığa göz yummaktır. Dün defalarca yalanlanmış konulardan temeli olmayan konulara kadar iddialarda bulunuyorlar. Bu tecavüz, taciz skandalıyla ilgili niye susuyorsunuz? Kadınlara saygı gereği bunların tasfiye edilmesi lazım. Burada kişisel bir suskunluk yok, kurumsal suskunluk sağlıklı ahlaklı bir suskunluk değil.

(Dinleme iddiaları) İddia İçişleri Bakanımız tarafından güçlü bir şekilde çürütüldü. Güvenliğimiz için bizi koruyan tüm yetkililerden özür dilemesi gerekiyor. ‘Aklıma geldi, söylüyorum’, böyle bir olay yok.”

AK Parti MKYK ve MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.