Güven ÖZALP / BRÜKSEL
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Avrupa Konseyi’nden Kavala çağrısı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, hükümeti ortadan kaldırmaya ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ile Gezi olaylarının yöneticisi ve organizatörü olma suçlamasıyla 18 Ekim 2017’den bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istedi.
Komite, Kavala’ya ilişkin çağrısını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin toplantısı sonrasında yaptı. AİHM kararının uygulanmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruya da değinen Komite, 29 Eylül- 1 Ekim arasındaki toplantısında konunun tekrar ele alınacağını vurguladı.
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