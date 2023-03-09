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Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Rusya açıklaması: Savaş suçu

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#Rusya#Ukrayna#Ursula Von Der Leyen
Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyenden Rusya açıklaması: Savaş suçu
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 23:56

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Ukrayna topraklarına düzenlediği son füze saldırısını “savaş suçu” olarak nitelendirdi.

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Rusya’nın Ukrayna topraklarına düzenlediği 5 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısına Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklama ile kınayarak tepki gösterdi. Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna topraklarına düzenlenen füze saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirterek, “Rusya'nın sivilleri ve enerji altyapısını kasıtlı olarak hedef alması bir savaş suçudur. Ukrayna'nın AB yolundaki reform çabalarında ilerlemeye devam etme konusundaki ortak kararlılığımızı güçlendiriyor” dedi.

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#Rusya#Ukrayna#Ursula Von Der Leyen

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