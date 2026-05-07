Avrupa Günü’nden mesajlar: Türkiye Avrupa için hayati

Türkiye’de görevlendirilen yeni AB Büyükelçisi Aivo Orav’ın ev sahipliğindeki resepsiyonda hem Orav hem de AB Başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay önemli mesajlar verdi.

CerModern’deki resepsiyonda konuşan Bozay, Avrupa’nın zenginliğinin çeşitliliğinde yattığını dile getirerek, “Avrupa en güçlü halini, her zaman çeşitliliğini kucakladığında ve kültürler arasında köprüler kurduğunda almıştır. Türkiye, olağanüstü tarihi ve dinamik toplumuyla, özgün Avrupa kimliğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Belirsizliğin ve bölünmüşlüğün damgasını vurduğu bir dünyada Avrupa Günü, bize Avrupa’nın gerçek anlamda ne olduğunu ve ne olmayı hedeflediğini hatırlatan bir pusula görevi görmelidir” diye konuştu.

HAYATİ BİR ORTAK

Büyükelçi Orav ise şunları söyledi: “Avrupa Günü’nü, NATO’nun kilit bir müttefiki ve AB sürecinde önemli bir aday ülke olan Türkiye ile kutlamaktan onur duyuyoruz. Günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında Türkiye, Avrupa için hayati bir ortaktır. Birlikte bizi tanımlayan değerleri koruyor, barış ve refahı ileriye taşıyoruz. Orta Doğu, çatışmalar ve ekonomik krizlerle alevler içinde. Ancak Türkiye, bir istikrar adası ve diplomasi için bir köprü olmaya devam ediyor. Gerilimi azaltmak ve arabuluculuk yapmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bu yıl Ankara’da NATO müttefiklerini ve Antalya’da İklim Zirvesi kapsamında tüm dünyayı ağırlamanız, rolünüzü her zamankinden daha hayati kılıyor.”

Orav, Avrupa’nın geleceğinin ortak olduğunu ve AB’nin genişlemesinin barışa yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, “Aday ülke ve NATO müttefiki olarak Türkiye, bu vizyonun merkezindedir. Mustafa Kemal Atatürk şu sözleriyle bunu en güzel şekilde ifade etmiştir: ‘İnsanlık tek bir vücuttur. Her millet, onun bir parçasıdır.”