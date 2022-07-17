Avrupa günlerdir kavruluyor... Aşırı sıcaklar Türkiye'ye gelecek mi? Prof. Dr. Şen tarih verdi

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Avrupa günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. Sıcakla birlikte Fransa, İspanya ve Portekiz’de çıkan Orman Yangınları ile mücadele sürüyor. Portekiz ve Fransa’da 40 derece üstü sıcaklıklar sebebiyle orman yangınları devam ederken, İngiltere’de ilk kez en yüksek uyarı olan ‘kırmızı uyarı’ yayınlandı. Portekiz’de perşembe günü 47 derece sıcaklık kaydedildi, Fransa’nın güneyinde ise sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı ifade edildi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından aşırı sıcak hava dalgasına ilişkin bir mesaj paylaştı. Prof. Dr. Şen, "İngiltere kırmızı alarm verdi. Türkiye bu sıcak hava dalgasından bu günlerde etkilenmeyecek. Önümüzdeki Çarşamba günü sıcak hava dalgası Avrupa'dan güney-doğu Avrupa'ya kayması bekleniyor. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki cuma gününden itibaren sıcak hava dalgasından etkilenecek" ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE ARTIK AKDENİZ İKLİMİNDE DEĞİL, KURAK İKLİMDE"

Prof. Dr. Şen, CNN TÜRK canlı yayınında ise "Avrupa sıcak hava dalgası altında. Önümüzdeki günlerde İngiltere'de de bu sıcak hava dalgası hüküm sürecek. İlk defa onlar da kırmızı alarm verdiler. Bu doğal afet anlamına geliyor. Daha sıcak hava dalgasının ilk günleri. 2013'teki dalgadan daha kuvvetli gibi geliyor. 45.9 derece ölçülmüş. Bu önemli bir rekor. Salı gününe kadar devam edecek. Önemli sağlık sorunlarını beraberinde getirecek. Bizi şu anda etkilemeyecek. Cumaya kadar etkilemeyecek. Biz kıyısından köşesinden nasibimizi alacağız. Cuma günü etkilenmeye başlayacağız. Muğla Valisi'nin yaptığı ikaz çok önemli bir ikaz. Orman yangınları açısından çok tehlikeli. Önümüzdeki hafta hem sağlığımız açısından hem de orman yangınları açısından dikkat edeceğiz. Ne kadar süreceğine bakacağız. En azından 2-3 gün sürecek gibi gözüküyor. 5 gün sürerse sıcak hava dalgası denir buna. İstanbul bugün 32 derece civarında. Bu sıcak hava dalgaları canımızı sıkacak gibi gözüküyor. Artık ezberimizdeki Türkiye iklimini aklımızdan çıkaralım. Artık Türkiye Akdeniz ikliminde değil, kurak iklimde. Artık biz iki mevsimlik bir iklime gidiyoruz" dedi.

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FRANSA’DA 11 BİN TAHLİYE

Fransa’nın güneybatısındaki Bordeaux bölgesinde 5 gündür süren yangınlar nedeniyle 11 binden fazla kişi tahliye edildi. Kuvvetli rüzgârlar ve kuru hava, çam ormanlarında çıkan yangını kontrol altına almaya çalışan Fransız itfaiyecilerin işini bir hayli zorlaştırıyor. Fransa meteoroloji yetkilileri, hafta sonu Akdeniz kıyılarında 36 ila 40 derece sıcaklık beklendiğini açıkladı. Ülkede 7 bin hektardan fazla ormanlık alanın kül olduğu belirtildi.

PORTEKİZ’DE UÇAK DÜŞTÜ

Portekiz’de de Sıcak hava dalgası sebebiyle orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Ülkenin kuzeyindeki Pinhao kentinde ise önceki gün 47 derece rekor sıcaklık kaydedildi. Portekiz meteoroloji yetkilileri, bir önceki rekorun 23 Temmuz 1995 tarihinde, 46.5 derece olduğunu belirtti. Kuzeydeki Vila Nova de Foz Coa’da bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

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İSPANYA’DA RİSK

İspanya meteoroloji yetkilileri, hafta başından itibaren ülkede sıcaklıkların düşmeye başlayacağını ancak Katalonya kıyılarında, yarımadanın güneydoğusunda ve La Coruna’da 35 ila 36 derece, Guadiana ve Mino de Orense vadilerinde ise 44 derecenin üzerinde sıcaklık beklendiği konusunda uyardı.

İNGİLTERE’DE BİR İLK

İngiltere meteoroloji yetkilileri, ülkede sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağını belirterek ülkenin iç bölgelerinde ilk defa en yüksek uyarı olan ‘kırmızı uyarı’ yayınladı. Buna göre, demiryollarında hız kısıtlamaları, okulların erken kapanması ve hastane randevularının iptallerinin söz konusu olduğu belirtildi. Asfalt yollarda erimenin önüne geçebilmek için kum serpilmesinin planlandığı da duyuruldu.

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HAVALAR NEDEN BU KADAR SICAK?

İngiliz Daily Mail gazetesi, ülkeyi etkileyen sıcak hava dalgasında ‘Azor yüksek basıncına’ işaret etti. Uzmanlar rüzgârların Kuzey Afrika ve Sahra Çölü’nden kuzeye sıcak hava taşıdığını belirtiyor. İklim değişikliği nedeniyle sıcak daha kuzeye tanışabiliyor.