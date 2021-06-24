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Haber Giriş: 24.06.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Avrupa Coğrafya Olimpiyatları'nda Türkiye damgası

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Avrupa Coğrafya Olimpiyatları'nda Türkiye damgası

Geçtiğimiz hafta sonuçlanan 14 ülkeden 150’den fazla yarışmacının katıldığı Liseler arası Avrupa Coğrafya Olimpiyatlarında Mert Dillice altın, Gence Genceli. Gümüş ve Mert Özer bronz madalyaları alarak kırılması zor bir rekora imza attılar.

Öğrencilerin temel coğrafi okur yazarlıkları, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin sınandığı Avrupa Coğrafya Olimpiyatları’ndaki bu başarı Türkiye açısından da bir ilki oluşturması ve coğrafya branşından uluslararası ölçekte Türkiyeli öğrencilerin temsiliyeti açısından da önem arz ediyor.

Avrupa şampiyonu olan Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi öğrencisi Mert Dillice’nin coğrafya öğretmeni Engin Kahyaoğlu, bu başarının Türkiye’de ezberci ve sınav odaklı bir eğitim modeline sıkıştırılan coğrafya biliminin bu kalıbın dışında olduğunu, bir sosyal bilimler branşı olarak bilimsel ve sorgulayıcı yanının görünürlüğü açısından da önemli olduğunu vurguladı.

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