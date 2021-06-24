Avrupa Coğrafya Olimpiyatları'nda Türkiye damgası

Öğrencilerin temel coğrafi okur yazarlıkları, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin sınandığı Avrupa Coğrafya Olimpiyatları’ndaki bu başarı Türkiye açısından da bir ilki oluşturması ve coğrafya branşından uluslararası ölçekte Türkiyeli öğrencilerin temsiliyeti açısından da önem arz ediyor.

Avrupa şampiyonu olan Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi öğrencisi Mert Dillice’nin coğrafya öğretmeni Engin Kahyaoğlu, bu başarının Türkiye’de ezberci ve sınav odaklı bir eğitim modeline sıkıştırılan coğrafya biliminin bu kalıbın dışında olduğunu, bir sosyal bilimler branşı olarak bilimsel ve sorgulayıcı yanının görünürlüğü açısından da önemli olduğunu vurguladı.

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